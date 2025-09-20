SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Tres bibliotecarios compartieron con The Washington Post las claves para interactuar mejor con ChatGPT, Gemini y otros sistemas.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Cada vez se lanzan más herramientas de búsqueda con Inteligencia Artificial como ChatGPT, Gemini o Perplexity y los usuarios se enfrentan a una pregunta clave: ¿cómo tener respuestas más útiles y confiables de estos sistemas?

Tres bibliotecarios de universidades y bibliotecas públicas en Estados Unidos participaron en una nota publicada por The Washington Post y compartieron algunas recomendaciones prácticas para sacarle el mayor provecho a los chatbots de IA.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

1. Sé muy específico en tus preguntas

Una de las limitaciones actuales de la IA es que no formula preguntas de seguimiento para especificar lo que el usuario realmente quiere saber.

Por eso, la responsabilidad recae en quien hace las preguntas.

“Depende del usuario reformular la pregunta y, cuando sea necesario, proporcionar más contexto”, dijo Trevor Watkins, bibliotecario de la Universidad George Mason.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Incluir ejemplos, delimitar un período de tiempo o asignar un rol al modelo (como pedirle que piense como un experto en un área determinada) puede marcar la diferencia en las respuestas.

Incluso, se puede desafiar al chatbot a criticar sus propias respuestas con frases como “identifique las debilidades de este argumento” o “qué sesgos podrían estar presentes”, sugirió Sharesly Rodríguez, bibliotecaria de la Universidad Estatal de San José.

2. Ten en cuenta los puntos ciegos de la IA

Las pruebas mostraron que ningún chatbot está libre de limitaciones. Entre las principales están:

  • Eventos recientes: los modelos suelen estar entrenados con datos hasta cierta fecha. ChatGPT, por ejemplo, no tiene información posterior a septiembre de 2024 sin acceso web.
  • Análisis visuales: las herramientas todavía fallan en la interpretación de imágenes complejas.
  • Fuentes académicas: gran parte de la investigación sigue bajo licencias de pago y no es accesible en los motores de búsqueda, por ende, también para la IA.

En estos casos, consultar con un bibliotecario humano con acceso a bases de datos puede ser más confiable.

3. Verifica las fuentes

Los chatbots suelen incluir enlaces en sus respuestas, pero no siempre garantizan precisión.

“Es muy fácil caer en la trampa cuando suenan tan autoritarios y seguros”, advirtió Rodríguez en The Washington Post.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial Alamy Stock Photo

La recomendación es hacer clic en cada fuente y revisar su procedencia, autoría y fecha de publicación.

No es lo mismo un artículo académico que un comentario en Reddit o una publicación en X. El consejo es claro: no confiar en la apariencia de la respuesta, sino comprobar su respaldo real.

4. Pregunta más de una vez

Por último, los especialistas recomiendan formular la misma consulta en distintas ocasiones o en varios chatbots. Las diferencias entre respuestas ayudan a detectar errores y contrastar información.

“Me gusta llamarlo el ‘mínimo de dos libros’ para la IA”, dijo Chris Markman, bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Palo Alto.

No se trata de saberlo todo, sino de contar con suficiente contexto para identificar inconsistencias y seguir adelante sin caer en la desinformación.

Y si persisten las dudas, los expertos recuerdan que muchas bibliotecas públicas ofrecen servicios de referencia virtual, donde profesionales humanos responden consultas en línea.

5. Prueba el Modo IA de Google

Los expertos coincidieron en que la mejor herramienta probada no fue la más obvia.

Según el reportaje, el Modo IA de Google –que combina la búsqueda tradicional con un chatbot– resultó más preciso que otras alternativas, incluido ChatGPT y las Vistas Generales de IA que aparecen en la parte superior de los resultados de Google.

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial CAMILLE COHEN

Este modo permite ejecutar múltiples búsquedas en paralelo y acceder a actualizaciones recientes del modelo. “Es especialmente útil cuando se busca una aguja en un pajar”, señaló el artículo.

Para activarlo hay que acudir a este sitio web, sin embargo, la función aún no se encuentra disponible en el país.

Lee también:

Más sobre:Inteligencia ArtificialChatbotBúsquedasMotores de búsquedaIAChatGPTGeminiConsejosRecomendaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina
Chile

Hombre de 24 años fallece tras ser baleado en toma de Colina

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo
Negocios

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales
El Deportivo

El complicado momento de Vinícius Júnior en el Real Madrid que el jugador plasmó con un duro mensaje en sus redes sociales

Björn Borg revela que lucha contra un agresivo cáncer de próstata: “El médico me dijo que es muy grave”

Pep Guardiola: “Si mi amigo Arteta gana el título con el Arsenal, solo será por lo que ha gastado”

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Alma Delia Murillo, escritora mexicana: “Creo que la literatura sí tiene la posibilidad de convocar emociones”

Black Rabbit: Hermandad caótica

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares
Mundo

Estados Unidos planea venta de equipo militar a Israel de 6.000 millones de dólares

Ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica