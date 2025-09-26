A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Llegó el último día hábil de la semana y, con él, un nuevo sistema frontal que dejará sus efectos sobre la totalidad de la Región Metropolitana , según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Durante este viernes, 26 de septiembre, no solo caerá lluvia: también habrá fuertes rachas de viento, una máxima considerablemente baja y caída de nieve en la cordillera.

Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué tan intensa será?

Esto es todo lo que se sabe del pronóstico de esta jornada.

Cuándo comienza la lluvia en Santiago según el pronóstico

De acuerdo a la DMC, todos los sectores de Santiago registrarán lluvia en forma de chubascos este viernes, 26 de septiembre. Y será un día bastante frío, en comparación a los anteriores: la temperatura máxima rondará entre los 14 y 16 °C.

A las 14:00 horas podrían comenzar a caer las primeras gotas de lluvia que traerá este sistema frontal . La intensidad será débil (caerán entre 1 y 15 mm), pero podría intensificarse a eso de las 17:00, según los datos de Meteored.

La duración de la lluvia podría extenderse hasta las 20:00, pero a partir de esa hora debiesen declinar.