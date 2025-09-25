“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago. Foto: ATON.

Mucho calor se sintió en la capital los últimos días, gracias a la presencia de una dorsal cálida que provocó que los termómetros bordearan los 30 °C en algunas comunas de la Región Metropolitana. No obstante, un nuevo fenómeno está por irrumpir y cambiar el rumbo del pronóstico.

Este jueves 25, la temperatura comenzará a descender. La máxima será de 23 °C, varios grados más abajo que el pasado miércoles.

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse para así dejar el escenario listo para el comienzo de las precipitaciones , provocadas por un sistema frontal , según el pronóstico del tiempo.

“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago. Foto: ATON.

Cuándo llega la lluvia a Santiago, según el pronóstico

Un sistema frontal llega a la zona central y a Santiago este viernes, 26 de septiembre . De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento dejará lluvia en todos los sectores de la Región Metropolitana durante la tarde de esa jornada.

Según Meteored, se esperan entre 5 y 15 milímetros de agua caída, lo que corresponde a una lluvia débil.

Pero el mismo fenómeno no solo dejará precipitaciones, sino que también provocará un importante descenso en la temperatura: toda la RM rondará con máximas entre los 15 y 16 °C, y mínimas de unos 10 °C.

Además, caerá nieve en la cordillera y habrá rachas de viento (entre 45 a 50 kilómetros de hora) que aumentarán la sensación térmica de frío.

“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago . Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

Aunque el viernes será un día lluvioso y frío, el fin de semana será más agradable. De acuerdo al pronóstico, para la madrugada del sábado 27 el cielo ya estará completamente despejado, con temperaturas que rondarán los 23 °C.

Sin embargo, quienes salgan al exterior durante la mañana deben tener ojo: las mínimas rondarán los 5 °C, una temperatura bastante fría , en comparación a las que se registraron durante toda la semana.

Por su parte, el domingo 28 comenzará despejado, pero durante la tarde, podría nublarse. La temperatura máxima será de 24 °C, y la mínima subirá un poco, hasta los 7°C.