Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

El incidente ocurrió a bordo de un vuelo que se dirigía desde Chicago hacia Frankfurt y provocó que el avión se desviara a Boston. El acusado también intentó agredir a un miembro de la tripulación, según reportaron las autoridades.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo: esto es lo que se sabe. Foto: archivo / referencial.

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, reportó que se presentaron acusaciones contra un hombre que presuntamente apuñaló a dos adolescentes durante un vuelo de Lufthansa, el cual había partido desde Chicago y tenía previsto llegar a Alemania.

La situación ocurrida el sábado 25 de octubre llevó a que el avión tuviese que ser desviado hacia Boston, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

A través de un comunicado, afirmaron que el ataque ocurrió mientras estaban a bordo, justo después del servicio de comida.

Los adolescentes, sobre quienes no se ha revelado públicamente su identidad, son referenciados como “Menor A” y “Menor B”. Ambos tienen 17 años.

El presunto atacante fue identificado como Praneeth Kumar Usiripalli. Se afirma que es un ciudadano indio de 28 años.

“El Menor A dormitaba en un asiento central cuando, supuestamente, despertó y vio a Usiripalli de pie junto a él. Se alega que Usiripalli usó su mano derecha para golpear al Menor A en la clavícula izquierda con un tenedor metálico”, se lee en el comunicado de la fiscalía.

“Acto seguido, Usiripalli se abalanzó sobre el Menor B —quien estaba sentado a la derecha del Menor A en un asiento central de la fila central del avión— y lo golpeó en la nuca con el tenedor. El Menor B sufrió una laceración en la parte posterior de la cabeza”.

Según informaciones reunidas por el Washington Post a partir de la denuncia, mientras la tripulación intentaba reducir a Usiripalli, este formó una pistola imaginaria con sus dedos e hizo el gesto de dispararse en la boca.

Luego, abofeteó a una pasajera que se encontraba a su izquierda e intentó abofetear a un miembro de la tripulación.

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo: esto es lo que se sabe. Foto: archivo / referencial.

Qué se sabe del hombre acusado de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago a eso de las 16:26, con el objetivo de llegar a Frankfurt, Alemania.

Alcanzó a estar en el aire unas dos horas antes de que fuese desviado a Boston, a raíz de la situación.

Usiripalli fue detenido en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y fue acusado de un cargo de agresión con arma peligrosa con la intención de causar lesiones corporales.

Desde la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts afirmaron que enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel, hasta tres años de libertad vigilada y una multa máxima de 250.000 dólares.

“Actualmente, Usiripalli no tiene estatus legal en Estados Unidos”, informaron las autoridades.

Agregaron que previamente había sido admitido en el país con una visa de estudiante y que recientemente se había matriculado en un programa de maestría en estudios bíblicos.

El citado periódico estadounidense consultó sobre el caso a la Policía Estatal de Massachusetts, la aerolínea Lufthansa y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no recibió respuesta inmediata a sus solicitudes de comentarios.

Hasta el momento, no se han reportado mayores detalles sobre el estado de salud de las víctimas.

