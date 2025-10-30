Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo: esto es lo que se sabe. Foto: archivo / referencial.

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, reportó que se presentaron acusaciones contra un hombre que presuntamente apuñaló a dos adolescentes durante un vuelo de Lufthansa, el cual había partido desde Chicago y tenía previsto llegar a Alemania.

La situación ocurrida el sábado 25 de octubre llevó a que el avión tuviese que ser desviado hacia Boston, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

A través de un comunicado, afirmaron que el ataque ocurrió mientras estaban a bordo, justo después del servicio de comida.

Los adolescentes, sobre quienes no se ha revelado públicamente su identidad, son referenciados como “Menor A” y “Menor B”. Ambos tienen 17 años.

El presunto atacante fue identificado como Praneeth Kumar Usiripalli . Se afirma que es un ciudadano indio de 28 años.

“El Menor A dormitaba en un asiento central cuando, supuestamente, despertó y vio a Usiripalli de pie junto a él. Se alega que Usiripalli usó su mano derecha para golpear al Menor A en la clavícula izquierda con un tenedor metálico ”, se lee en el comunicado de la fiscalía.

“Acto seguido, Usiripalli se abalanzó sobre el Menor B —quien estaba sentado a la derecha del Menor A en un asiento central de la fila central del avión— y lo golpeó en la nuca con el tenedor . El Menor B sufrió una laceración en la parte posterior de la cabeza”.

Según informaciones reunidas por el Washington Post a partir de la denuncia, mientras la tripulación intentaba reducir a Usiripalli, este formó una pistola imaginaria con sus dedos e hizo el gesto de dispararse en la boca.

Luego, abofeteó a una pasajera que se encontraba a su izquierda e intentó abofetear a un miembro de la tripulación .

Qué se sabe del hombre acusado de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago a eso de las 16:26, con el objetivo de llegar a Frankfurt, Alemania.

Alcanzó a estar en el aire unas dos horas antes de que fuese desviado a Boston , a raíz de la situación.

Usiripalli fue detenido en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y fue acusado de un cargo de agresión con arma peligrosa con la intención de causar lesiones corporales .

Desde la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts afirmaron que enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel, hasta tres años de libertad vigilada y una multa máxima de 250.000 dólares .

“Actualmente, Usiripalli no tiene estatus legal en Estados Unidos” , informaron las autoridades.

Agregaron que previamente había sido admitido en el país con una visa de estudiante y que recientemente se había matriculado en un programa de maestría en estudios bíblicos.

El citado periódico estadounidense consultó sobre el caso a la Policía Estatal de Massachusetts, la aerolínea Lufthansa y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no recibió respuesta inmediata a sus solicitudes de comentarios.

Hasta el momento, no se han reportado mayores detalles sobre el estado de salud de las víctimas.