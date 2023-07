Después de varias semanas de incertidumbre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añadió a la lista de posibles cancerígenos al aspartamo, un edulcorante que está presente en distintos productos que se suelen consumir con frecuencia, como las bebidas sin azúcar. Pero, ¿esto significa que ya no puedes tomar una Coca-Cola Light?

La respuesta es que no. Y es que la OMS ha respaldado el límite de ingesta diaria aceptable para los humanos en 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esto quiere decir que puedes seguir consumiendo aspartamo como ingrediente de ciertos productos, pero con límites recomendados para no dañar tu salud.

Aspartamo y cáncer: cuántas Coca-Cola Light puedes tomar sin que te haga daño (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Cuánto aspartamo tendría que consumir para poner mi salud en riesgo?

Para hacerse una idea, una lata de bebida dietética suele contener alrededor de 200 mg de aspartamo. En esta línea, una persona que pesa 70 kilogramos puede consumir hasta 14 latas de Coca-Cola Light cada 24 horas y, así, no estaría excediendo los límites que marcó la OMS.

No obstante, los médicos han asegurado que esto no es un objetivo y que, por ende, las personas no deberían consumir esa cantidad, no por el cáncer, sino porque podría causar otros problemas, como la erosión de los dientes.

“Para ser claros, esta no es una recomendación para consumir”, aseguró el doctor Duane Mellor, de la Universidad de Aston, al diario británico The Sun.

Por su parte, el doctor Francesco Branca, del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, alentó a que las personas limiten los productos endulzados en sus dietas: “No estamos aconsejando a los consumidores que dejen de consumir aspartamo por completo, solo estamos recomendando un poco de moderación”.

“Si los consumidores se enfrentan a la decisión de tomar cola con edulcorantes o con azúcar, creo que debería considerarse una tercera opción, que es beber agua en su lugar. Hay alternativas que no contienen azúcares libres ni edulcorantes y esos deberían ser los productos preferidos por los consumidores”, declaró.