SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Chile se ubicó en el puesto 50 del ranking global de felicidad 2026, superado por países de la región como Costa Rica, México,Uruguay, Brasil y Argentina, entre otros.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    En el marco del Día Mundial de la Felicidad, que se conmemora cada 20 de marzo, se dio a conocer el Informe Mundial sobre la Felicidad elaborado por Gallup, que mide el nivel de satisfacción de vida en distintos países del mundo.

    En su versión 2026, Chile descendió del puesto 45 al 50 con respecto al año pasado. En esta edición obtuvo un puntaje de 6,302 en una escala de 0 a 10.

    Este ranking se realiza a partir de variables como ingreso per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad de elección, percepción de la corrupción y generosidad.

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Tendencia a la baja

    Se trata de su peor ubicación desde que existe esta medición y confirma una caída desde 2023.

    El académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Wenceslao Unanue, advierte que este retroceso de cinco puestos “invita a reflexionar sobre la valoración que los chilenos hacen de sus propias vidas en comparación con el resto de la región”.

    En esa línea, agrega que “aunque Chile mantiene una estructura económica relevante, el hecho de verse superado por vecinos en contextos complejos sugiere que existen factores sociales y de expectativas que están impactando la satisfacción interna”.

    El docente señala que el bienestar no depende exclusivamente de variable macroeconómicas, sino también de la solidez de las instituciones y la calidad de vida que percibe la ciudadanía chilena.

    ¿Quiénes lideran este ranking?

    El informe también muestra que, a nivel global, 79 de los 136 países evaluados registraron mejoras significativas en sus niveles de felicidad, mientras que 41 presentaron caídas.

    En la parte alta del ranking, Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo, con una puntuación de 7,764.

    Le siguen Islandia (7,540) y Dinamarca (7,539), consolidando nuevamente el liderazgo de las naciones nórdicas.

    En América Latina, en tanto, Costa Rica destaca al ubicarse en el cuarto lugar y México también figura entre los mejores, alcanzando el puesto 12.

    Los otros países de la región que se ubican por sobre Chile son: Uruguay (31), Brasil (32), El Salvador (37), Panamá (39), Guatemala (42) y Argentina (44).

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El top 15 del ranking

    1. Finlandia
    2. Islandia
    3. Dinamarca
    4. Costa Rica
    5. Suecia
    6. Noruega
    7. Países Bajos
    8. Israel
    9. Luxemburgo
    10. Suiza
    11. Nueva Zelanda
    12. México
    13. Irlanda
    14. Bélgica
    15. Australia

    Lee también:

    Más sobre:FelicidadChileFelizRankingListadoMundoInternacionalGallupInforme mundial sobre la FelicidadTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y afirman estar disponibles para buscar “soluciones” a las listas de espera

    Rabat afirma que Ministerio de Justicia reingresará Plan Nacional de Derechos Humanos “lo antes posible”

    Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    Lo más leído

    1.
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    2.
    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    3.
    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio

    4.
    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    5.
    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación
    Chile

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y afirman estar disponibles para buscar “soluciones” a las listas de espera

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile
    Negocios

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U
    El Deportivo

    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U

    Atención la UC: en Argentina revelan la magnitud de la grave lesión de Edinson Cavani en Boca Juniors

    “Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial”: la nueva burla de la prensa argentina a la Roja

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año
    Cultura y entretención

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén
    Mundo

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

    Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal