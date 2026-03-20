Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

En el marco del Día Mundial de la Felicidad, que se conmemora cada 20 de marzo, se dio a conocer el Informe Mundial sobre la Felicidad elaborado por Gallup, que mide el nivel de satisfacción de vida en distintos países del mundo.

En su versión 2026, Chile descendió del puesto 45 al 50 con respecto al año pasado . En esta edición obtuvo un puntaje de 6,302 en una escala de 0 a 10.

Este ranking se realiza a partir de variables como ingreso per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad de elección, percepción de la corrupción y generosidad.

Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

Tendencia a la baja

Se trata de su peor ubicación desde que existe esta medición y confirma una caída desde 2023.

El académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Wenceslao Unanue, advierte que este retroceso de cinco puestos “invita a reflexionar sobre la valoración que los chilenos hacen de sus propias vidas en comparación con el resto de la región”.

En esa línea, agrega que “aunque Chile mantiene una estructura económica relevante, el hecho de verse superado por vecinos en contextos complejos sugiere que existen factores sociales y de expectativas que están impactando la satisfacción interna” .

El docente señala que el bienestar no depende exclusivamente de variable macroeconómicas, sino también de la solidez de las instituciones y la calidad de vida que percibe la ciudadanía chilena.

¿Quiénes lideran este ranking?

El informe también muestra que, a nivel global, 79 de los 136 países evaluados registraron mejoras significativas en sus niveles de felicidad, mientras que 41 presentaron caídas.

En la parte alta del ranking, Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo, con una puntuación de 7,764 .

Le siguen Islandia (7,540) y Dinamarca (7,539), consolidando nuevamente el liderazgo de las naciones nórdicas.

En América Latina, en tanto, Costa Rica destaca al ubicarse en el cuarto lugar y México también figura entre los mejores, alcanzando el puesto 12.

Los otros países de la región que se ubican por sobre Chile son: Uruguay (31), Brasil (32), El Salvador (37), Panamá (39), Guatemala (42) y Argentina (44) .

Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

El top 15 del ranking