SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las frases positivas se han vuelto virales en redes sociales, pero estudios recientes advierten que no funcionan igual para todos y que incluso pueden tener efectos contraproducentes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo. Foto: Pexels

    Frases motivacionales como “Soy digno” o “Elijo la felicidad” abundan en redes sociales y prometen una fórmula simple: repetir afirmaciones positivas hasta que el bienestar llegue casi de manera automática.

    La idea resulta tentadora en un mundo que busca alivio rápido al estrés y la ansiedad. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

    En un artículo publicado en The Conversation, la profesora de Psicología Clínica de la Universidad Católica Australiana, Madeleine Fraser, revisa la evidencia disponible y advierte que, aunque pueden ayudar, no son una solución mágica.

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo. Foto: Pexels

    La teoría de la autoafirmación

    La llamada teoría de la autoafirmación fue propuesta a fines de los años 80’s por el psicólogo Claude Steele. Según este enfoque, las personas tienen un profundo deseo de verse a sí mismas como “adecuadas” y “valiosas”.

    Cuando una experiencia dolorosa, como una mala nota, un error laboral o una ruptura amorosa, amenaza esa narrativa, pueden aparecer la autocrítica, la ansiedad o incluso síntomas depresivos.

    En ese contexto, repetir ideas positivas sobre uno mismo podría funcionar como un amortiguador emocional. ¿Hay evidencia? Sí, pero con matices.

    ¿Qué dice la ciencia?

    Una revisión publicada en 2025 analizó 67 estudios sobre personas que escribían o repetían afirmaciones positivas.

    El resultado: hubo un impacto significativo en cómo se percibían a sí mismas y en su conexión con los demás. Sin embargo, el efecto fue pequeño.

    Algunos trabajos han encontrado beneficios específicos. Por ejemplo, estudiantes universitarios reportaron mejor salud mental en un ensayo controlado.

    También, en un estudio de 2025, mujeres en quimioterapia por cáncer de mama escucharon música con afirmaciones grabadas. ¿El resultado? Se sintieron menos deprimidas y somnolientas que quienes solo oían música.

    Otro estudio mostró que adultos con síntomas depresivos, aunque sin diagnóstico formal, mejoraron su autoestima tras escribir afirmaciones personales dos veces al día durante 15 días.

    Pero no todos los hallazgos son positivos.

    Un estudio de 2009 detectó que repetir frases como “Soy una persona encantadora” mejoraba el estado de ánimo solo en personas con alta autoestima.

    En quienes tenían baja autoestima, el efecto fue el contrario: se sintieron peor.

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo. Foto: Pexels

    Los riesgos de una “positividad tóxica”

    Fraser también advierte sobre los riesgos. Uno es la llamada “positividad tóxica”: negar o reprimir emociones difíciles bajo la presión de mantener una actitud optimista.

    Esto puede generar vergüenza cuando no se logra “pensar en positivo” y desincentivar la búsqueda de ayuda.

    Otro riesgo es la búsqueda constante de bienestar inmediato. Repetir afirmaciones puede generar una pequeña dosis de dopamina, la hormona asociada al placer y la recompensa, pero perseguir esa sensación de forma permanente no es realista.

    Entonces, ¿qué podría funcionar mejor? La autora sugiere dos alternativas.

    La primera es cultivar la autocompasión: reconocer el dolor y hablarse como lo haría un buen amigo.

    Decirse “esto es difícil” o “cualquiera se sentiría así” puede ser más efectivo que un eslogan optimista.

    La segunda es crear distancia emocional, por ejemplo, hablándose en tercera persona. Este “desapego” ayuda a observar los pensamientos con mayor objetividad y regular mejor las emociones.

    En definitiva, no se trata de repetir frases sin cuestionarlas. La clave, concluye Fraser, es la flexibilidad: preguntarse si ese pensamiento es útil en el momento y elegir el enfoque más adecuado para cada situación.

    Lee también:

    Más sobre:PositivismoFrasesPsicólogoPsicologíaAfirmaciones positivasAutoestimaBienestarCienciaEstudiosSaludTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida
    Chile

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo
    Tendencias

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    Histórico de Colo Colo y el futuro de Paqui Meneghini en la U a días del Superclásico: “Sería una locura que lo echen”

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026
    Cultura y entretención

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico
    Mundo

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer