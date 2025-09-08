SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla

Un programa de inteligencia artificial desarrollado por TurbineOne, firma con sede en San Francisco, permitirá que los efectivos militares puedan identificar amenazas y entregará datos para que puedan evaluar cómo responder. La startup ya firmó un contrato con el Ejército estadounidense.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla. Foto: archivo / referencial.

El Ejército de Estados Unidos firmó un contrato con una startup de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de que sus soldados puedan utilizar esta tecnología para identificar amenazas y cómo responder ante estas, sin la necesidad de contar con conexión estable a la nube.

El acuerdo con TurbineOne, firma con sede en San Francisco, está valorado en 98,9 millones de dólares, según informaciones reunidas por el Wall Street Journal.

En medio de un escenario en el que los drones han adquirido protagonismo en la guerra moderna y en el que la interferencia generalizada de señales dificulta el envío y la recepción de datos en el frente de combate, este nuevo acuerdo promete potenciar las capacidades de los efectivos militares.

El software de la compañía funciona en computadores portátiles, teléfonos inteligentes y drones, y proporciona a los soldados la capacidad de identificar rápidamente amenazas enemigas.

Entre estas últimas se podría encontrar un punto de lanzamiento de drones o una posición oculta de tropas, por mencionar algunos ejemplos.

La aplicación de IA también entrega datos que permitirán a los soldados evaluar cómo responder ante estas amenazas, sin la necesidad de depender de analistas ubicados a kilómetros de distancia.

De acuerdo a las informaciones reunidas por el citado periódico, TurbineOne tiene cuatro años de antigüedad y es dirigida por un ex ingeniero nuclear de la Marina estadounidense, quien actualmente es ejecutivo tecnológico e inversor de capital de riesgo.

El contrato de la compañía con el Ejército se dio a raíz de las directivas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha instado a las fuerzas armadas a adquirir más software comercial para impulsar áreas como los drones y la IA.

Los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump tienen el objetivo de mejorar las capacidades de las tropas estadounidenses ante un potencial conflicto armado.

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla. Foto: archivo / referencial.

Cómo es la nueva IA que el Ejército de EEUU proporcionará a sus soldados

Actualmente, el Ejército estadounidense está implementando el software de TurbineOne en sus unidades, según rescata el Journal.

Las fuerzas de infantería y caballería están realizando pruebas con el programa, mientras las autoridades militares recopilan más comentarios de los soldados.

El director ejecutivo de TurbineOne, Ian Kalin, afirmó que la compañía ha realizado más de 200 revisiones de software en una semana, basándose en las apreciaciones de los usuarios.

Por su parte, el director de estrategia y transformación del Ejército estadounidense, Andrew Evans, comentó que el objetivo del servicio es procesar datos de 10 a 25 veces más rápido que sus potenciales adversarios, lo que considera crucial para superarlos en el campo de batalla.

“Este es el entorno más volátil, complejo, incierto y ambiguo en el que hemos operado. Estamos perdiendo la ventaja de poder ocultarnos y ocultar nuestra huella. Todo el mundo está perdiendo esa ventaja”, comentó.

Los campos de batalla actuales, en guerras como la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, están repletos de drones no solo aéreos, sino que también terrestres y marítimos, los cuales pueden efectuar desde labores de reconocimiento y recopilación de información hasta ataques directos.

Desde TurbineOne afirman que su software tiene la capacidad para revisar grandes conjuntos de datos de imágenes infrarrojas, radar, señales de radio y otras fuentes.

Los soldados pueden solicitarle al programa de IA que identifique desde categorías generales de amenazas hasta otras más específicas, como podría ser un tipo particular de tanque equipado con armas más específicas.

También pueden recibir información sobre la ubicación de amenazas relevantes y una evaluación sobre el riesgo que representan.

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla. Foto: archivo / referencial.

De esta manera, tanto los efectivos como sus armas controladas por software obtienen actualizaciones a medida que el objetivo se mueve o cambia.

Evans comentó que el programa reduce a 20 segundos una tarea que a un humano podría significarle 20 horas.

Refiriéndose a la capacidad de operar sin contar con conexión estable a la nube, enfatizó: “Lo que esto hace en la guerra es abordar directamente la amenaza más estratégica y significativa que enfrentamos, que es quedar aislados de la retaguardia y operar únicamente con el equipo que llevamos”.

Aquello también disminuye los riesgos de que fuerzas enemigas puedan determinar su ubicación, agregó Kalin.

“En la guerra de Ucrania, la realidad es un tanto distópica, porque si enciendes un celular o una señal de radio, te conviertes en un objetivo”.

El software de TurbineOne ha sido utilizado en ejercicios de entrenamiento militar estadounidenses en Europa, el Pacífico y en la frontera norte del país norteamericano, según los reportes.

Junto con ello, el Ejército está explorando cómo usar la IA para dirigir enjambres de drones autónomos y atacar objetivos coordinadamente.

Afirman que el software de TurbineOne tiene la capacidad de desplegar y coordinar enjambres de drones, función que ha sido utilizada por otras partes del Ejército, al margen del mencionado contrato.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosInteligencia artificialIATecnologíaTurbineOneDronesDronGuerraArmasEEUUMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast

Municipios alertan falta de capacidad para transición de licencias de conducir físicas a digitales

¿Boleta o factura?: el SII realiza balance de los primeros seis meses de vigencia del plan antievasión en supermercados

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

3.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

4.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

5.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast
Chile

“Poco coherente”: Chile Vamos responde a Squella y cuestiona “llamado a unidad” de la oposición en eventual gobierno de Kast

Municipios alertan falta de capacidad para transición de licencias de conducir físicas a digitales

Jaime Araya (ind.-PPD) por voto obligatorio: “El interés es hacer crecer el monto del cheque de devolución electoral, más que cualquier otra cosa”

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014
Negocios

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

¿Boleta o factura?: el SII realiza balance de los primeros seis meses de vigencia del plan antievasión en supermercados

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo
Tendencias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel
Mundo

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Israel lanza una “última advertencia” a Hamas y dice que será “aniquilado” si no se rinde en Gaza

Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas