    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    El nuevo asistente conversacional de Amazon debuta en español con México como primer mercado de la región.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

    Amazon dio un nuevo paso en la evolución de sus asistentes virtuales con el lanzamiento de Alexa+, una versión potenciada con inteligencia artificial generativa que promete interacciones más naturales, memoria contextual y mayor personalización.

    El servicio ya está disponible en español y México se convirtió en el primer país de América Latina en recibirlo.

    De acuerdo con una nota de WIRED en Español, la decisión de debutar en ese mercado respondió al alto nivel de adopción del asistente.

    “En siete años, Alexa interactuó cerca de 70.000 millones de veces con los usuarios nacionales”, explicó al medio Marta Morales, country manager de Alexa, durante la presentación del producto.

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

    Las novedades de Alexa+

    A diferencia de la Alexa clásica, limitada a comandos previamente entrenados, Alexa+ fue entrenada con modelos de lenguaje extenso (LLM) de Amazon Bedrock, lo que le permite mantener conversaciones más fluidas y responder consultas abiertas.

    En términos de experiencia, su funcionamiento es comparable al de otros chatbots de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Gemini.

    “Con el tiempo, Alexa+ se adapta a ti, aprendiendo tus preferencias, tu contexto y tus rutinas”, señala Amazon en su sitio.

    Esto implica que el asistente puede recordar información relevante del usuario y ajustar sus respuestas según el contexto, sin necesidad de repetir instrucciones.

    Según la compañía, Alexa+ fue diseñada para ser más conversacional, inteligente y personalizada, con la capacidad de completar tareas por el usuario, ayudar a organizar actividades y mantener diálogos continuos.

    Entre sus funciones, permite crear rutinas de hogar inteligente solo con la voz, realizar reservas en restaurantes, ayudar a descubrir y seguir nuevos artistas musicales.

    Asimismo, puede buscar y comprar productos dentro del ecosistema de Amazon y ofrecer sugerencias basadas en los intereses del usuario.

    Una interacción más natural

    Uno de los cambios más visibles de Alexa+ es la forma de interacción.

    A diferencia de versiones anteriores, el asistente permite mantener una conversación sin repetir la palabra de activación (Alexa) en cada solicitud.

    En dispositivos Echo Show compatibles, además, es posible interrumpir a Alexa mientras responde, sin volver a decir su nombre.

    Amazon también rediseñó la personalidad del asistente para esta nueva versión.

    Según la empresa, Alexa+ incorpora una personalidad positiva y curiosa, con nuevas voces y capacidades de conversación más naturales, pensadas para intercambios menos rígidos.

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

    Dispositivos compatibles y despliegue

    La nueva versión del asistente ya está disponible en cuatro nuevos dispositivos Echo y en un grupo de cámaras Ring.

    El acceso a Alexa+ comenzó oficialmente el 22 de enero de 2026, aunque su implementación será gradual.

    Tendrán prioridad quienes compren los nuevos Echo (Show, Dot y Spot) lanzados a fines de 2025, así como quienes adquirieron un Echo Show durante las fiestas de fin de año.

    Para el resto de los usuarios, Amazon habilitó una lista de espera, desde la cual enviará “cientos de miles de invitaciones semanales” para probar el servicio, según detalló la compañía.

    Lee también:

