Durante la pandemia, los médicos y expertos aseguraban que después de contagiarse o recibir la vacuna, el Covid-19 y sus riesgosos síntomas se sentirían mucho más leves, como un simple resfrío. Y aunque a algunas personas les sucedió así, hasta el día de hoy los dolores de cabeza, fiebre, dolor muscular y fatiga están dejando a millones de personas en cama por varios días.

Y aunque las cuarentenas ya son cosa del pasado y ya no se colocan inoculaciones para el público general, el Covid sigue viviendo entre nosotros y enfermando a quienes entran en contacto con él.

Pese a haber recibido las vacunas o haberse contagiado varias veces, esta enfermedad está provocando infecciones que pueden ser incluso “peores que antes”. Así lo advirtieron los científicos.

¿Cómo es contagiarse de Covid-19 ahora? Personas reportan que se enferman igual o peor que antes de la vacuna

Por qué me siento tan mal si estoy vacunado o ya había tenido Covid-19

“Los niveles de anticuerpos de las personas contra el Covid probablemente sean tan bajos ahora como antes de que se introdujera la primera vacuna”, aseguró la inmunóloga de la Universidad de Edimburgo, Eleanor Riley a la BBC.

Los anticuerpos son como pequeños guerreros que luchan contra los virus, adhiriéndose a ellos e impidiendo que se reproduzcan y continúen infectando a las células del cuerpo. Las vacunas hacen que los anticuerpos estén “preparados” para la infección y que no los tomen de imprevisto.

Sin embargo, como ya han pasado muchos meses desde las últimas dosis de vacunas, la inmunidad de las personas frente al Covid-19 está disminuyendo, por lo que, según los científicos, es esperable que contagiarse provoque síntomas más graves y molestos.

“Muchas personas sufrirán de una enfermedad bastante desagradable, que los noqueará durante varios días o semanas”, aseguró el profesor de Medicina Experimental Peter Openshaw, del Imperial College de Londres a BBC Mundo.

Además, el académico anticipó que quienes todavía no han contraído Covid-19 tienen “buenas posibilidades” de padecer la enfermedad en un futuro.

¿Puedo vacunarme otra dosis más para minimizar los síntomas del Covid-19 en Chile?

En muchos países, incluido Chile, se ha tomado la decisión de proveer vacunas de refuerzo únicamente a la población que está en más riesgo de contagiarse y padecer una enfermedad grave a raíz del coronavirus.

Por ejemplo, según el Ministerio de Salud de Chile, la vacuna monovalente contra el Covid-19 está dirigida a:

Personas mayores de 60 años.

Pacientes inmunocomprometidos (desde los seis meses).

Profesionales de la salud (público o privado).

Personas con enfermedades crónicas (desde los seis meses).

Embarazadas desde cualquier momento de gestación.

“Pero eso no quiere decir que las personas menores de 65 años no vayan a contraer el covid y no se vayan a sentir muy mal”, explicó la inmunóloga Riley, sobre la situación similar que se vive en Reino Unido.

“La consecuencia de no ofrecerle una vacuna de refuerzo a un espectro más amplio de la población es que tendremos más personas sin trabajar durante una, dos o tres semanas (...)”.