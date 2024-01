El nombre del actor estadounidense Jeremy Allen White (32) se ha posicionado como uno de los más comentados durante el último año.

No solo por sus aclamadas actuaciones en la serie The Bear ni por haber protagonizado la película The Iron Claw (2023) junto a Zac Efron.

Tampoco por ser relacionado con la cantante española Rosalía después de que se filtraran fotografías que reflejan un romance.

Sino que también, porque ha lucido un estado físico en el que resaltan sus pectorales, su abdomen marcado y sus trabajados brazos.

Esta semana, el ganador del Golden Globe por su rol en The Bear compartió una serie de fotografías en el marco de una campaña publicitaria para Calvin Klein.

En ellas, se le puede ver a torso desnudo, luciendo ropa interior de la marca en distintos puntos de Nueva York.

A un día de su post, ya suma más de un millón de “me gusta” solo en Instagram, mientras que la sección de comentarios reúne múltiples elogios hacia su cuerpo.

Aquello ha llevado a que numerosos cibernautas se pregunten cuáles son sus métodos para mantener esa figura.

Cómo es el antiguo ejercicio griego que practica Jeremy Allen White para estar en forma. Foto: Jeremy Allen White / Calvin Klen.

Jeremy Allen White y el ejercicio griego que practica para estar en forma

El actor de Shameless contó en una entrevista con GQ que incluyó calistenia en su rutina de ejercicios.

Se trata de un entrenamiento griego ancestral que recibe su nombre a partir de la unión entre las palabras “kalos” (belleza) y “stenos” (fuerza).

La calistenia utiliza la gravedad y el peso corporal propio para desafiar el nivel de condición física.

En este sentido, según rescató El Mundo, para practicarla no es estrictamente necesario acudir a un gimnasio, ya que se puede hacer a través de actos como colgarse de estructuras firmes para desarrollar la fuerza.

Jeremy Allen White también ha adoptado una rutina en la que corre, hace sesiones con levantamientos de peso muerto y sentadillas, entre otros ejercicios.

Pero no todo está en la actividad física. También, siguió una dieta para ganar masa muscular, la cual incluyó un mayor consumo de proteínas y alimentos como el pescado.

Respecto a la calistenia, el especialista en esta área de Steel Warriors, Tayo Awoderu, enfatizó a Men’s Health que “todo lo que necesitas es tu cuerpo y un poco de espacio al aire libre para hacer un gran entrenamiento”.

Por su parte, el coach con conocimientos en este ámbito, Alejandro Timoneda, dijo a El Mundo que aunque este ejercicio tiene varios beneficios, es difícil que solo a través de este se pueda lograr un trabajo equilibrado.

“La pierna siempre necesita cargas más elevadas que el torso. La calistenia tiene más ejercicios exigentes a nivel de fuerza para espalda o pectoral, pero menos opciones para balancear ese trabajo cuando se trata del resto del cuerpo. Si nos fijamos en White, le sucede eso: su torso está más trabajado que sus piernas, que no tienen volumen de culturista”.

Y si bien, valoró que puede practicarse en distintos espacios, “no lo equipararía (por sí solo) a un trabajo de fuerza en un box de CrossFit o gimnasio, donde es bastante más completo, porque se pueden manejar cargas extra y eso da más progresión. Sobre todo, con el tiempo”.

Bajo esta línea, recomendó evitar compararse con famosos u otros individuos con un cuerpo en específico, ya que esto depende de factores que también están relacionados con la genética y el estilo de vida.

No obstante, para llevar una rutina de ejercicios, sugirió hacerlo entre tres y cuatro veces por semana, además de adoptar una alimentación saludable que evite comidas ultraprocesadas o fritas.

Según él, “con eso ya tienes lo más importante”.

Aún así, cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar qué ejercicios y hábitos nutricionales se ajustan mejor a tu caso.