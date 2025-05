Durante la jornada del miércoles 21 de mayo, las autoridades de Corea del Norte se preparaban para ver la botadura de uno de sus nuevos buques de guerra: un destructor de unas 5.000 toneladas.

En la ceremonia, también se encontraba el líder supremo del régimen, Kim Jong-un.

Sin embargo, se presentó un accidente que llevó a que el barco terminara con graves daños, lo que desató la ira del dictador norcoreano .

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), controlada por el gobierno, reconoció que hubo un fallo en el mecanismo de lanzamiento, el cual provocó que la popa del buque se deslizara prematuramente al agua.

La situación llevó a que se aplastaran partes del casco, entre otras consecuencias.

Kim calificó el fallo como “un acto criminal” y lo atribuyó a la “absoluta negligencia” e “irresponsabilidad” de distintas instituciones estatales .

Cómo es el destructor norcoreano que resultó dañado durante su botadura: enfureció a Kim Jong-un. Foto: archivo.

Entre estas se encuentran algunas como el Departamento de la Industria de Municiones, la Universidad Tecnológica Kim Chaek y la oficina central de diseño de buques.

Junto con ello, prometió castigar a los responsables y manifestó que el accidente avergonzaba al prestigio de Corea del Norte.

Algunas imágenes satelitales mostraron al destructor volcado, con la popa en el agua y la proa en tierra.

El accidente ocurrió en un astillero de la ciudad portuaria oriental de Chongjin.

Desde la KCNA no mencionaron víctimas ni heridos como consecuencia de la situación.

Cómo es el destructor norcoreano que resultó dañado durante su botadura

El destructor de 5.000 toneladas todavía no tiene nombre conocido públicamente. Sin embargo, es uno de los más nuevos de Corea del Norte e iba a ser el segundo gran buque de superficie de la Armada revelado en rápida sucesión.

Recientemente, en abril, las fuerzas norcoreanas presentaron su nuevo “destructor multipropósito” Choe Hyon , el cual según KCNA está equipado con “las armas más potentes”.

En aquel momento, Corea del Norte aseguró que tenían la intención de construir más destructores, cruceros y fragatas.

El vicealmirante de las fuerzas norcoreanas, Pak Kwang Sop, dijo en ese entonces que la botadura del buque marcó una nueva era en la “construcción de flotas al estilo de Kim Jong-un” .

Por su parte, el líder norcoreano manifestó que la capacidad de realizar ataques preventivos es la “disuasión de guerra más convincente”.

Desde Pyongyang han calificado la colaboración entre Estados Unidos y Corea del Sur como provocaciones de guerra, mientras que desde Seúl han sostenido que es una vía para fortalecer su defensa ante las amenazas de Corea del Norte.

El Choe Hyon ha sido presentado por las autoridades norcoreanas como un buque de guerra de “nueva generación” .

Aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre sus características técnicas, imágenes satelitales revisadas por analistas sugieren que podría compartir elementos de diseño con buques similares de las fuerzas rusas.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Lee Sung-joon, dijo en declaraciones rescatadas por CNN que se presume que el buque dañado el miércoles 21 de mayo estaba equipado como el Choe Hyon .

Tras el accidente, Kim ordenó la restauración del destructor antes de la sesión plenaria de finales de junio del Partido de los Trabajadores, que gobierna el país.

Dos días después del episodio, la KCNA afirmó que los daños en el buque fueron menores que los que se habían estimado inicialmente.

Dijeron que no había agujeros en el casco, pero que sí habían arañazos en el costado de estribor y que “cierta cantidad de agua de mar se filtró a la sección de popa”.

Asimismo, la agencia estatal aseguró que las reparaciones podrían tardar unos 10 días.

No obstante, analistas consultados por el citado medio plantearon que, por la posible magnitud de los daños, es prácticamente imposible que se concrete el plazo de reparación establecido por Kim para finales de junio.

Un grupo de expertos del Center for Strategic and International Studies (CSIS) escribió en su blog, Beyond Parallel, que el destructor “no entrará en servicio en la Armada Popular de Corea (KPN) en un futuro próximo y podría resultar en pérdida total”.

De la misma manera, el almirante surcoreano retirado, Kim Duk-ki, dijo a CNN que Corea del Norte parece carecer de la infraestructura necesaria para botar un destructor de 5.000 toneladas.

Agregó que, aparentemente, también carecen de las instalaciones para recuperar y reparar un buque de estas características.

“El dique seco es una instalación costosa, y Corea del Norte probablemente no cuenta con una (…) Es fácil reparar un barco en un dique seco después de drenar el agua, pero no tienen la instalación”.