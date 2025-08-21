SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

El nuevo lanzamiento de prueba del proyectil en desarrollo ocurrió una semana antes de que el primer ministro indio, Narendra Modi, viaje a China para participar en una cumbre, según se tiene previsto.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito. Foto: archivo.

Las autoridades de India anunciaron esta semana que sus fuerzas probaron con éxito su misil Agni-5, el cual tiene capacidad nuclear y puede alcanzar objetivos ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia.

El Ministerio de Defensa del país informó este miércoles 20 de agosto que el lanzamiento se realizó en el estado oriental indio de Odisha y “validó todos los parámetros operativos y técnicos” del programa.

La prueba del misil se posicionó una semana antes de la visita prevista del primer ministro indio, Narendra Modi, a China.

Se tratará de su primer viaje al gigante asiático en años, tras una serie de tensiones entre Nueva Delhi y Pekín, y en medio de una carrera entre ambas partes para ejercer su influencia en la región del Asia-Pacífico.

Cabe recordar que, en 2020, India y China protagonizaron enfrentamientos en su frontera compartida del Himalaya.

La visita de Modi agendada para finales de agosto se posiciona después de que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, viajara a Nueva Delhi este mes para tener conversaciones que tenían el fin de estabilizar las relaciones entre los dos países.

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito. Foto: archivo.

Asimismo, la visita del primer ministro indio se dará en el marco de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), grupo de seguridad intergubernamental que también incluye a Rusia y Pakistán.

China y Pakistán han estrechado sus lazos en las últimas décadas, hasta el punto en que este último participa en la Iniciativa de la Franja y de la Ruta del gigante asiático.

Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), durante los últimos cinco años China ha suministrado el 81% del armamento importado por Pakistán.

Sin embargo, las tensiones entre India y Pakistán son latentes. En mayo, las fuerzas de ambas partes protagonizaron enfrentamientos, después de que a finales de abril se registrara un atentado en una zona de Cachemira administrada por las autoridades indias.

Aunque Nueva Delhi acusó en ese entonces a Islamabad de estar detrás de aquel episodio, sus líderes lo negaron.

Se tiene previsto que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también esté presente en la cumbre de la OCS, que será realizada en Tianjin.

Analistas consultados por CNN plantearon que las relaciones entre China e India han reflejado señales de mejora desde que Modi se reunió con el mandatario chino, Xi Jinping, en la cumbre de los BRICS realizada en Rusia en octubre de 2024.

Tras ese encuentro, las partes acordaron reanudar sus vuelos comerciales directos, cancelados en 2020 durante la pandemia del Covid-19.

De la misma manera, recientemente, China acordó reabrir dos lugares de peregrinación en el oeste del Tíbet a los indios por primera vez en cinco años.

A esto se le suma que ambos países volvieron a emitir visados de turista para sus respectivos ciudadanos.

Después de su reunión con Wang este mes, Modi declaró: “Unas relaciones estables, predecibles y constructivas entre India y China contribuirán significativamente a la paz y la prosperidad regional y mundial”.

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito. Foto: archivo.

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear de India

El Missile Defense Project del Center for Strategic and International Studies (CSIS) detalla que el misil Agni-5 de India tiene un alcance de entre 5.000 y 8.000 kilómetros y corresponde a “una evolución del IRBM Agni-III, con motores de primera y segunda etapa similares y una tercera etapa adicional”.

“India probó por primera vez este misil de combustible sólido en 2012, y realizó pruebas posteriores en 2013, 2015, 2016 y 2018. A diferencia de los misiles anteriores, el Agni-5 se lanza desde un contenedor sellado en un lanzador móvil, lo que reduce el tiempo necesario para la preparación del lanzamiento”, detalla el grupo de expertos.

La longitud de este proyectil es de 17,5 metros, mientras que su diámetro es de 2 metros.

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito. Foto: archivo.

Su peso de lanzamiento es de 50.000 kilos y su carga útil es de 1.650 kilos, según los datos reunidos por el Missile Defense Project del CSIS.

El Agni-5, misil que todavía se encuentra en fase de desarrollo, tiene la capacidad de llevar carga útil nuclear de 1.100 kilos.

A nivel general, en la actualidad, India figura en el sexto lugar —en cuanto a cantidad— de la lista de nueve países que cuentan con armas nucleares, según las estimaciones de la Federation of American Scientists (FAS).

Nueva Delhi dispone de un inventario total de 180 ojivas nucleares, mientras que Pakistán posee un inventario total de 170.

China se encuentra en el tercer lugar con un inventario total de 600, lo que posiciona al gigante asiático justo detrás de Estados Unidos y Rusia, potencias que individualmente poseen más de 5.000 ojivas en sus respectivos arsenales.

Lee también:

Más sobre:IndiaAgni-5GeopolíticaArmasMisilMisilesAgni-VArmas nuclearesNueva DelhiPakistánMisiles nuclearesChinaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov
Chile

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador
Negocios

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”
El Deportivo

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza
Mundo

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

La última cruzada de Trump: Acusa a museos de EE.UU. de ser “últimos vestigios del ‘wokismo’” y ordena revisar sus exposiciones

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro