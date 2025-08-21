Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito. Foto: archivo.

Las autoridades de India anunciaron esta semana que sus fuerzas probaron con éxito su misil Agni-5, el cual tiene capacidad nuclear y puede alcanzar objetivos ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia.

El Ministerio de Defensa del país informó este miércoles 20 de agosto que el lanzamiento se realizó en el estado oriental indio de Odisha y “validó todos los parámetros operativos y técnicos” del programa.

La prueba del misil se posicionó una semana antes de la visita prevista del primer ministro indio, Narendra Modi , a China .

Se tratará de su primer viaje al gigante asiático en años, tras una serie de tensiones entre Nueva Delhi y Pekín, y en medio de una carrera entre ambas partes para ejercer su influencia en la región del Asia-Pacífico.

Cabe recordar que, en 2020, India y China protagonizaron enfrentamientos en su frontera compartida del Himalaya.

La visita de Modi agendada para finales de agosto se posiciona después de que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, viajara a Nueva Delhi este mes para tener conversaciones que tenían el fin de estabilizar las relaciones entre los dos países.

Asimismo, la visita del primer ministro indio se dará en el marco de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), grupo de seguridad intergubernamental que también incluye a Rusia y Pakistán.

China y Pakistán han estrechado sus lazos en las últimas décadas , hasta el punto en que este último participa en la Iniciativa de la Franja y de la Ruta del gigante asiático.

Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), durante los últimos cinco años China ha suministrado el 81% del armamento importado por Pakistán .

Sin embargo, las tensiones entre India y Pakistán son latentes . En mayo, las fuerzas de ambas partes protagonizaron enfrentamientos, después de que a finales de abril se registrara un atentado en una zona de Cachemira administrada por las autoridades indias.

Aunque Nueva Delhi acusó en ese entonces a Islamabad de estar detrás de aquel episodio, sus líderes lo negaron.

Se tiene previsto que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también esté presente en la cumbre de la OCS, que será realizada en Tianjin.

Analistas consultados por CNN plantearon que las relaciones entre China e India han reflejado señales de mejora desde que Modi se reunió con el mandatario chino, Xi Jinping , en la cumbre de los BRICS realizada en Rusia en octubre de 2024.

Tras ese encuentro, las partes acordaron reanudar sus vuelos comerciales directos, cancelados en 2020 durante la pandemia del Covid-19.

De la misma manera, recientemente, China acordó reabrir dos lugares de peregrinación en el oeste del Tíbet a los indios por primera vez en cinco años.

A esto se le suma que ambos países volvieron a emitir visados de turista para sus respectivos ciudadanos.

Después de su reunión con Wang este mes, Modi declaró: “Unas relaciones estables, predecibles y constructivas entre India y China contribuirán significativamente a la paz y la prosperidad regional y mundial” .

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear de India

El Missile Defense Project del Center for Strategic and International Studies (CSIS) detalla que el misil Agni-5 de India tiene un alcance de entre 5.000 y 8.000 kilómetros y corresponde a “una evolución del IRBM Agni-III , con motores de primera y segunda etapa similares y una tercera etapa adicional”.

“India probó por primera vez este misil de combustible sólido en 2012, y realizó pruebas posteriores en 2013, 2015, 2016 y 2018. A diferencia de los misiles anteriores, el Agni-5 se lanza desde un contenedor sellado en un lanzador móvil , lo que reduce el tiempo necesario para la preparación del lanzamiento”, detalla el grupo de expertos.

La longitud de este proyectil es de 17,5 metros, mientras que su diámetro es de 2 metros.

Su peso de lanzamiento es de 50.000 kilos y su carga útil es de 1.650 kilos, según los datos reunidos por el Missile Defense Project del CSIS.

El Agni-5, misil que todavía se encuentra en fase de desarrollo, tiene la capacidad de llevar carga útil nuclear de 1.100 kilos .

A nivel general, en la actualidad, India figura en el sexto lugar —en cuanto a cantidad— de la lista de nueve países que cuentan con armas nucleares , según las estimaciones de la Federation of American Scientists (FAS).

Nueva Delhi dispone de un inventario total de 180 ojivas nucleares , mientras que Pakistán posee un inventario total de 170.