Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

La marca sueca H&M reinauguró su showroom este miércoles en Santiago con un evento que reunió a figuras del mundo de la moda , creadores de contenido y representantes de la industria local.

El espacio –ubicado en los cuarteles de la empresa en Santiago y utilizado desde hace 13 años para presentar colecciones– fue renovado como parte del proceso de transformación que la firma impulsa a nivel global.

Según explicó la empresa, los cambios buscan actualizar la forma en que presenta sus propuestas y mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar.

Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

¿Cómo es el nuevo showroom?

El showroom fue rediseñado con un concepto contemporáneo y con estándares visuales alineados con los que la marca utiliza en otras capitales de la moda.

Entre las modificaciones se incluyeron cambios en la iluminación, el montaje de las prendas y la disposición del producto , además de zonas pensadas para la creación de contenido.

La reapertura se celebró este miércoles con un evento al que asistieron figuras del ámbito digital y de la moda como Kel Calderón, Ignacia Michelson, Jorge Chacón, Cote Aravena, Steffi Teppola, Eugenia Lemus y Lauriturri.

La jornada también incluyó presentaciones musicales. La cantante chilena Shirel, ganadora del Latin Grammy, ofreció un show para los asistentes, mientras que la DJ ICZ estuvo a cargo de otro de los sets musicales del evento.

Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

“Fue una instancia hermosa de moda, música y amigos. Me encantó ser parte de este show íntimo, pude ver a grandes amigos, corear mis canciones, vestir unos lookasos y disfrutar”, comentó Shirel sobre su participación.

Desde la compañía destacaron que el espacio ha sido parte de su presencia en Chile desde su llegada al país.

“Hace trece años llegamos al país y, junto con nuestra primera tienda, abrimos también el showroom”, señaló Ivalú Muscarelli, Communications & PR Manager para Chile, Perú y Uruguay.

“Hoy ese espacio se reinaugura reflejando el ADN de moda renovado de H&M y elevando la experiencia de quienes nos visitan para conocer con antelación nuestras colecciones”, agregó.

Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

Nueva colección Otoño-Invierno

Durante el evento también se presentó el primer capítulo de la colección otoño/invierno 2026 de la marca.

La propuesta toma referencias de la moda de los años 70’s y 90’s, inspirada en la escena cultural británica de finales de esa década .

Entre las prendas destacan chaquetas aviadoras oversize, piezas de cuero con apariencia desgastada y camisones lenceros con encaje.

La colección utiliza una paleta dominada por tonos marrones, burdeos y neutros, con acentos en rojo y azul.

La campaña global de la colección fue fotografiada en Londres y está protagonizada por modelos como Mona Tougaard, Vittoria Ceretti, Alex Consani, Sora Choi y Angelina Kendall.