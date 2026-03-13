SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    El espacio fue reabierto este miércoles 11 de marzo en un evento que reunió a figuras de la moda y creadores de contenido, y donde se exhibió parte de su próxima colección.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

    La marca sueca H&M reinauguró su showroom este miércoles en Santiago con un evento que reunió a figuras del mundo de la moda, creadores de contenido y representantes de la industria local.

    El espacio –ubicado en los cuarteles de la empresa en Santiago y utilizado desde hace 13 años para presentar colecciones– fue renovado como parte del proceso de transformación que la firma impulsa a nivel global.

    Según explicó la empresa, los cambios buscan actualizar la forma en que presenta sus propuestas y mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar.

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

    ¿Cómo es el nuevo showroom?

    El showroom fue rediseñado con un concepto contemporáneo y con estándares visuales alineados con los que la marca utiliza en otras capitales de la moda.

    Entre las modificaciones se incluyeron cambios en la iluminación, el montaje de las prendas y la disposición del producto, además de zonas pensadas para la creación de contenido.

    La reapertura se celebró este miércoles con un evento al que asistieron figuras del ámbito digital y de la moda como Kel Calderón, Ignacia Michelson, Jorge Chacón, Cote Aravena, Steffi Teppola, Eugenia Lemus y Lauriturri.

    La jornada también incluyó presentaciones musicales. La cantante chilena Shirel, ganadora del Latin Grammy, ofreció un show para los asistentes, mientras que la DJ ICZ estuvo a cargo de otro de los sets musicales del evento.

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

    “Fue una instancia hermosa de moda, música y amigos. Me encantó ser parte de este show íntimo, pude ver a grandes amigos, corear mis canciones, vestir unos lookasos y disfrutar”, comentó Shirel sobre su participación.

    Desde la compañía destacaron que el espacio ha sido parte de su presencia en Chile desde su llegada al país.

    “Hace trece años llegamos al país y, junto con nuestra primera tienda, abrimos también el showroom”, señaló Ivalú Muscarelli, Communications & PR Manager para Chile, Perú y Uruguay.

    “Hoy ese espacio se reinaugura reflejando el ADN de moda renovado de H&M y elevando la experiencia de quienes nos visitan para conocer con antelación nuestras colecciones”, agregó.

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno. Foto: H&M

    Nueva colección Otoño-Invierno

    Durante el evento también se presentó el primer capítulo de la colección otoño/invierno 2026 de la marca.

    La propuesta toma referencias de la moda de los años 70’s y 90’s, inspirada en la escena cultural británica de finales de esa década.

    Entre las prendas destacan chaquetas aviadoras oversize, piezas de cuero con apariencia desgastada y camisones lenceros con encaje.

    La colección utiliza una paleta dominada por tonos marrones, burdeos y neutros, con acentos en rojo y azul.

    La campaña global de la colección fue fotografiada en Londres y está protagonizada por modelos como Mona Tougaard, Vittoria Ceretti, Alex Consani, Sora Choi y Angelina Kendall.

    Según informó la marca, la primera parte de la colección estará disponible desde el jueves 19 de marzo en las tiendas de H&M en Chile y en su plataforma de comercio electrónico.

    Lee también:

    Más sobre:H&MShowroomModaSantiagoEventoRetailRopaOtoñoInviernoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Lo más leído

    1.
    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    2.
    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    3.
    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    4.
    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente
    Chile

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz
    El Deportivo

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Trump asegura estar “destruyendo por completo” a Irán, pero afirma tener “tiempo de sobra” para su ofensiva

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta