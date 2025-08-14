SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

El territorio que en el pasado perteneció al Imperio ruso fue comprado por el país norteamericano en 1867, por una suma de 7,2 millones de dólares. Posteriormente, la región se consolidó como un punto clave para la defensa de los intereses geopolíticos de EEUU.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte. Foto: archivo.

Actualmente, Alaska es uno de los cincuenta estados que forman parte de Estados Unidos.

Sin embargo, en el pasado, este territorio ubicado en el extremo noroeste de América del Norte perteneció a Rusia.

Estados Unidos concretó la adquisición de Alaska en 1867, por una suma de 7,2 millones de dólares. Y unas décadas más tarde, pasó a reconocerlo como uno de sus estados en 1959.

La compra de Alaska por parte del país norteamericano fue el resultado de una suma de factores.

De acuerdo a los archivos de la Biblioteca del Congreso estadounidense, para la década de 1850 el Imperio ruso comenzó a disminuir su interés en la región, como consecuencia de un escenario económico cambiante y preocupaciones geopolíticas.

Por ese periodo, la comercialización de pieles de nutria marina se había desplomado, tras haber sido un negocio rentable durante más de una década.

Al mismo tiempo, la incorporación de nuevas tierras de China por parte de Rusia contribuyó a que la atención se alejara de Alaska, según los historiadores.

El emperador Alejandro II (1818-1881) incorporó la parte norte de la región del Amur al Imperio ruso, mediante el Tratado de Aigun, suscrito en 1858. De la misma manera, el Tratado de Pekín de 1860 permitió que ejercieran poder sobre la región marítima al este del río Ussuri.

La zona alrededor de Jabárovsk y Vladivostok también se llevó gran parte de las miradas que antes se centraban en Alaska, ya que los líderes rusos consideraron que este sector les proporcionaba un mejor acceso al océano Pacífico y a los mercados del este de Asia.

Fue así como, tras evaluar la situación, el gobierno zarista decidió vender su territorio en América del Norte.

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte. Foto: archivo.

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867

Los líderes rusos eran conscientes de que Gran Bretaña tenía un sólido interés en incorporar Alaska a los territorios que mantenía por ese entonces en América del Norte, en lo que hoy es Canadá.

De hecho, en el marco de la Guerra de Crimea (1853-1856), las fuerzas británicas atacaron la península de Kamchatka, lo que fue interpretado por algunos analistas de la época como una advertencia de que potencialmente podrían demostrar su poder en Alaska, según los archivos de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Consideraban que el interés por explotar los recursos de la región podría llevar a que, eventualmente, buscaran obtener su control.

Tras perder en la Guerra de Crimea ante Gran Bretaña, Francia y Turquía, los líderes rusos no estaban dispuestos a negociar con los británicos ni a perder su territorio.

Por lo tanto, optaron por negociar con Estados Unidos.

En ese entonces, ambos países compartían una hostilidad hacia Gran Bretaña. E, incluso, Rusia fue la única de las principales potencias europeas que apoyó a la Unión en la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).

Según los archivos de la Biblioteca del Congreso, Estados Unidos evaluaba la posibilidad de que Rusia quisiera vender Alaska desde la década de 1850, mientras el presidente Franklin Pierce estaba en el poder.

No obstante, la situación interna durante las administraciones siguientes de James Buchanan y Abraham Lincoln dificultó que se pudiesen desarrollar negociaciones.

Aún así, algunos funcionarios mantuvieron un interés constante en la posibilidad de adquirir Alaska, tales como William Seward, quien fue secretario de Estado tanto en el gobierno de Lincoln como en el de Andrew Johnson.

Para Seward, obtener el territorio era esencial para los objetivos expansionistas estadounidenses, en el marco de la doctrina del Destino Manifiesto.

Su papel en la adquisición de Alaska fue fundamental. Durante la administración Johnson, fue él quien negoció con el embajador ruso en Washington para concretar la compra en 1867, por una suma de 7,2 millones de dólares.

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte. Foto: archivo / William H. Seward.

Pero la decisión de los líderes rusos de vender la región también estuvo impulsada por otros motivos, según los archivos históricos.

En la década de 1850, el hermano menor del emperador Alejandro II, el gran duque Konstantín Nikolaevich, sugirió que Estados Unidos eventualmente invadiría todo el continente norteamericano.

Ante esa posibilidad, planteó que el Imperio ruso podría vender el territorio, antes de que las fuerzas estadounidenses o británicas intentaran arrebatarlo.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el príncipe Aleksandr Gorchakov, se resistió inicialmente a esa idea, posteriormente fue convencido por el embajador ruso en Washington, Edouard de Stoeckl, quien argumentó que la venta a Estados Unidos era la mejor opción.

Con el paso de las décadas, Alaska se consolidó como un punto estratégico clave de Estados Unidos para defender sus intereses en la región del Asia-Pacífico, así como para su preparación militar en el Ártico.

A principios de agosto de 2025, la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de las fuerzas estadounidenses en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, fue elegida como el punto de encuentro entre los respectivos presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

La reunión entre ambos líderes, agendada para el viernes 15 de agosto, tiene el objetivo de que puedan discutir sobre la invasión a gran escala que las tropas rusas han desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosAlaskaRusiaImperio rusoAmérica del NorteDonald TrumpVladimir PutinAlejandro IIAméricaGran BretañaHistoriaWilliam SewardEEUUÁrticoAndrew JohnsonDiplomaciaMundoBase Conjunta Elmendorf-RichardsonInternacionalTrumpPutinLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“El Gordo Alex”: el líder del Tren de Aragua que dirigió una serie de secuestros en Chile y fue clave en crimen de Ojeda

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano
Chile

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas
Negocios

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan durante el primer semestre

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia
Mundo

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi