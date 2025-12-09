Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos. Foto: Andres Perez

Aunque hacía calor, decenas de chilenos con pancartas en las manos y hasta vestidos con disfraces se juntaron en las afueras de las oficinas del banco Bci en El Golf, Santiago. Con una sonrisa en el rostro, esperaron pacientes a que sus marcas favoritas, en forma de corpóreo , desfilaran sobre la alfombra roja desplegada en la entrada del recinto.

El pasado viernes, 5 de diciembre, se celebró la Corpogala 2025, la segunda edición del evento que reúne a las marcas más queridas por los chilenos.

Lo más especial de todo: los corpóreos, hechos a medida y con cariño, que desfilaron al ritmo de distintos estilos de música . Sacaron los pasos prohibidos, se tomaron fotografías e incluso abrazaron a los asistentes de todas las edades que vociferaban al verlos pasar.

Salsa, rock, reguetón, pop, clásica y hasta k-pop. La música, sin duda protagonista, marcó el paso de las marcas que prepararon con creatividad a sus fieles y tiernos representantes.

Aquí, una selección de los mejores que dejó la gala a la que asistió La Tercera .

Las fotos que dejó la Corpogala 2025

Sami, Samsung Sami, el corpóreo de Samsung, derritió a los asistentes con su ternura. Caminó a paso lento, pero seguro (con sus patitas rechonchas). Sin duda, el favorito de muchos. Andres Perez

Pedro Postal, CorreosChile Pedro Postal de CorreosChile tuvo su debut en público. Esponjoso y tierno, sacó gritos del público cuando pasó modelando en la pasarela. Andres Perez

Tacita, Supremo Chile Tacita, el corpóreo de Supremo Chile, fue una de las más prendidas de la fiesta. Al ritmo de la música brasileña, sacó sus mejores pasos de baile. Andres Perez

Easydoro, Easy Easydoro, de Easy, fue toda una estrella de rock. Con su guitarra eléctrica, lo dio todo y no tuvo miedo de ensuciarse tirándose al suelo. Andres Perez

Leo, PlanVital Leo, el corpóreo de PlanVital, también debutó en la Corpogala. Casi le roba el protagonismo a la DJ del evento, ¿cómo no, con el outfit perfecto? Andres Perez

Jurelín, San José De tu despensa a la alfombra roja, Jurelín de San José posó para la foto, antes de seguir bailando como pez fuera del agua. Andres Perez

Señor Miniso, Miniso Señor Miniso se inspiró en Britney Spears y la icónica canción Oops I Did It Again para modelar como toda una diva del pop. Andres Perez

Dunkin y Dunkita, Dunkin Donuts La pareja del momento: Dunkin y Dunkita no solo bailaron juntos, sino que sacaron suspiros después de darse un beso. Igual de dulce que tomar café y darle un mordisco a un donut de frutilla. Andres Perez

Piwén, Piwén Frutos Secos No solo su sonrisa tierna alegró a todos: Piwén el maní llegó con unas máquinas de burbujas para animar aún más cada paso que daba en la alfombra roja. Andres Perez

Integrín, IntegraMédica Integrín de IntegraMédica le recordó a todos que un poco de baile y música son buenos para la salud. Andres Perez

Sr. Monopoly, Hasbro El Sr. Monopoly, con su tenida elegante, le sacó una sonrisa a los asistentes. ¡Y no mandó a nadie a la cárcel! Andres Perez

La familia de ositos Ambrosoli Dulces y rockeros, la familia de ositos Ambrosoli lo dieron todo con sus patitas esponjosas. Andres Perez

Coronel, KFC El Coronel de KFC también dijo presente en la alfombra roja, con un terno brillante, igual a cómo quedan las manos después de un pollo frito. Andres Perez

Bipita, Bip! Bipita de Bip! sorprendió a todos con su preciosa cartera en forma de metro. ¡Y puso la misma cara que nosotros, cuando nos quedamos sin saldo en hora punta! Andres Perez

Choclito, Super Pollo Si creías que lo habías visto todo... llega Choclito de Super Pollo vestido de rockero (y su pelito de choclo le da todo el estilo). Andres Perez

Los monos del Bci Finalmente, los dueños de casa: los monos del Bci, vestidos de Las guerreras K-pop, fueron sin duda los Idols de la jornada. Andres Perez

Fueron en total más de 150 corpóreos de cien marcas y compañías las que desfilaron por la Corpogala de 2025. Esto, para Cristián Franco, gerente de Branding de Banco Bci, es un orgullo: “Pasamos de 45 marcas a 150 corpóreos, es una fiesta que nunca nos imaginamos”.

Sin duda, la gala de corpóreos es un evento que se está posicionado en Chile y que tendrá su tercera versión en el 2026. Franco confirma que“mañana después de esta edición, pensaremos cómo hacer la siguiente y nos iremos superando. Si hay algo que nos caracteriza es hacer cosas creativas y distintas”, dice en conversación con La Tercera.

¿Y el doctor Simi?

“Por supuesto que estuvo invitado”, dice Franco, sobre una pregunta que se hicieron muchos: ¿dónde está el doctor Simi?

El gerente asegura que recibió su invitación pero que por circunstancias ajenas al banco, decidió no participar. Sin embargo, Franco asegura que “todas las marcas están invitadas. No hay ninguna restricción”.