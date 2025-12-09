Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
El pasado 5 de diciembre se celebró la segunda edición de la Corpogala del Banco Bci, el evento que reúne a los corpóreos de las marcas más queridas de Chile.
Aunque hacía calor, decenas de chilenos con pancartas en las manos y hasta vestidos con disfraces se juntaron en las afueras de las oficinas del banco Bci en El Golf, Santiago. Con una sonrisa en el rostro, esperaron pacientes a que sus marcas favoritas, en forma de corpóreo, desfilaran sobre la alfombra roja desplegada en la entrada del recinto.
El pasado viernes, 5 de diciembre, se celebró la Corpogala 2025, la segunda edición del evento que reúne a las marcas más queridas por los chilenos.
Lo más especial de todo: los corpóreos, hechos a medida y con cariño, que desfilaron al ritmo de distintos estilos de música. Sacaron los pasos prohibidos, se tomaron fotografías e incluso abrazaron a los asistentes de todas las edades que vociferaban al verlos pasar.
Salsa, rock, reguetón, pop, clásica y hasta k-pop. La música, sin duda protagonista, marcó el paso de las marcas que prepararon con creatividad a sus fieles y tiernos representantes.
Aquí, una selección de los mejores que dejó la gala a la que asistió La Tercera.
Las fotos que dejó la Corpogala 2025
Fueron en total más de 150 corpóreos de cien marcas y compañías las que desfilaron por la Corpogala de 2025. Esto, para Cristián Franco, gerente de Branding de Banco Bci, es un orgullo: “Pasamos de 45 marcas a 150 corpóreos, es una fiesta que nunca nos imaginamos”.
Sin duda, la gala de corpóreos es un evento que se está posicionado en Chile y que tendrá su tercera versión en el 2026. Franco confirma que“mañana después de esta edición, pensaremos cómo hacer la siguiente y nos iremos superando. Si hay algo que nos caracteriza es hacer cosas creativas y distintas”, dice en conversación con La Tercera.
¿Y el doctor Simi?
“Por supuesto que estuvo invitado”, dice Franco, sobre una pregunta que se hicieron muchos: ¿dónde está el doctor Simi?
El gerente asegura que recibió su invitación pero que por circunstancias ajenas al banco, decidió no participar. Sin embargo, Franco asegura que “todas las marcas están invitadas. No hay ninguna restricción”.
“Pero aprovechemos de invitarlo para que el próximo año esté acá en la alfombra roja. Para nosotros sería un honor”, dice entre risas.
