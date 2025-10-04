SUSCRÍBETE
Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

La nueva función de ChatGPT puede navegar sitios web y realizar tareas tediosas, como cancelar suscripciones de plataformas de streaming.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
ChatGPT ya no solo responde preguntas o redacta textos: ahora puede hasta cancelar tus suscripciones de streaming.

Esa es, según expertos, una de las funciones más útiles que ha mostrado la Inteligencia Artificial en su nueva modalidad de “agente de IA”.

Geoffrey A. Fowler, columnista de The Washington Post, puso a prueba la herramienta –disponible en la suscripción pagada de ChatGPT– al intentar darse de baja de servicios como Hulu y Disney+.

Lo que normalmente es un proceso engorroso –diseñado así por las plataformas para retener a los usuarios– fue completado en menos de tres minutos por el bot de OpenAI.

“Francamente, me sorprendió que funcionara”, escribió Fowler tras ver cómo la IA navegaba de manera autónoma por el sitio web, identificaba el botón y pedía autorización para finalizar la cancelación.

Qué son los agentes de IA

Los llamados “agentes de IA” son programas capaces de ejecutar tareas en internet en representación del usuario, simulando la acción de un humano en un sitio web.

Para los expertos, esta capacidad marca un salto en la utilidad cotidiana de la inteligencia artificial.

“Por primera vez contamos con agentes útiles, no totalmente fiables, pero lo suficientemente buenos como para confiarles tareas realmente molestas”, señaló al medio estadounidense Oren Etzioni, profesor de la Universidad de Washington.

Fowler experimentó con una docena de servicios. El agente de ChatGPT logró cancelar suscripciones a Netflix, Spotify, Dropbox e incluso al propio ChatGPT Plus, pero fracasó con Amazon Prime, Google One, Costco y Uber One.

En algunos casos tardó más de cinco minutos en completar los pasos y, en otros, simplemente se atascó en procesos poco intuitivos o bloqueos técnicos.

“Esto aún no se ha incorporado plenamente a la tecnología de consumo, pero probablemente lo hará pronto”, comentó Graham Neubig, profesor de informática en la Universidad Carnegie Mellon.

La explicación está en que, por primera vez, la IA puede leer imágenes, lo que le permite interpretar capturas de pantalla para entender cómo funcionan los sitios web.

Es esa capacidad la que hace posible que un agente de ChatGPT “vea” botones y menús como lo haría un usuario.

Cautela con los agentes de IA

Aun así, los expertos recomiendan cautela. Para operar necesita nombres de usuario y contraseñas, lo que plantea riesgos de seguridad y privacidad.

OpenAI asegura que no recopila datos durante este proceso, pero los especialistas aconsejan usar contraseñas únicas y no darle acceso a sitios donde se manejen transacciones sensibles.

Foto: REUTERS.

Además, la compañía prohíbe expresamente emplear el modo Agente en tareas de alto riesgo, como decisiones financieras o compras no reembolsables.

Etzioni resume la recomendación en una regla simple: “Úselo, pero revíselo”. Neubig, en tanto, advierte que las tareas encomendadas deben ser siempre reversibles, para evitar consecuencias difíciles de corregir.

Aunque aún es imperfecto, el modo Agente muestra cómo la inteligencia artificial podría liberarnos de gestiones digitales tediosas.

Google, por ejemplo, ya anunció que integrará funciones similares en Chrome para reservar citas o hacer compras simples en línea.

