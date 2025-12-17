Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE. Foto: RAE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, eligió “arancel” como la palabra del año 2025 .

El anuncio se realizó la mañana de este miércoles durante un acto oficial presidido por la reina Letizia de España, presidenta de honor de la institución, según informó El País.

La decisión no fue casual. La FundéuRAE explicó que el término se impuso por su alta presencia en la cobertura periodística y por su centralidad en el debate político y económico global a lo largo del año.

En particular, por el protagonismo que adquirió la llamada guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , con repercusiones en América Latina, Canadá, China y la Unión Europea.

¿Qué es un arancel?

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “arancel” se define como una “tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc.” .

También es definido como “tasa, valoración, norma, ley”. Un término técnico que en 2025 salió del ámbito especializado para instalarse de lleno en titulares, análisis económicos y discusiones políticas.

Las tensiones comerciales impulsadas desde Washington (con anuncios, amenazas y negociaciones cruzadas) hicieron que la discusión sobre aranceles se tomara la agenda mediática mundial, debido a su potencial impacto en el comercio internacional, la inflación y el crecimiento.

Otras palabras nominadas

“Arancel” se impuso así a una lista de once palabras finalistas, todas ligadas a la cobertura informativa del año.

Entre las candidatas estuvieron apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.

El anuncio coincidió además con la conmemoración del vigésimo aniversario de la FundéuRAE, institución dedicada a promover el buen uso del español en los medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano, especialmente en contextos informativos.

La elección de la palabra del año por parte de la FundéuRAE se suma a decisiones similares de otras instituciones lingüísticas internacionales.

En años anteriores, la FundéuRAE había destacado palabras como dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), emojis (2019) o aporafobia (2017).

Nuevas palabras de la RAE

Más allá de la palabra del año, el idioma sigue evolucionando. Esta semana, la RAE presentó 330 novedades del Diccionario de la Lengua Española (DLE) que serán incorporadas en su 24ª edición, prevista para 2026.

Entre los nuevos términos destacan loguearse, microteatro, milenial y turismofobia, reflejo de los cambios sociales, tecnológicos y culturales que también marcan la conversación pública.