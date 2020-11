Daslav Vladilo: “Creo en una frase: ‘La vida no es apta para amargados’”

* Leo

El gran libro de Simon’s Cat, Cómo ser un perfecto infeliz, Cerdos egoístas, El regreso de los conejitos suicidas, ¿A quién le importa, Ella siempre me quiso por mi cerebro, entre otros. Todos son de diferentes tipos de humor (blanco, reflexivo o negro)...

* Veo

Series como Lucifer, Padre de familia, Los Simpson, American Horror Story, Ash vs. Evil Dead, entre otras. Me gustan las series y películas con humor negro, criticas sociales y de terror.

* Admiro

Series animadas como Pinky y Cerebro, Looney Tunes, Laboratorio de Dexter, Ren y Stimpy, Tortugas Ninjas, Animaniacs, entre otras. Marcaron mi infancia y el gusto por el dibujo. Y en relación a cómics: Condorito, Barrabases, Mampato y las revistas Disney que vendían en esos años. Influyeron en la creación de viñetas, específicamente de humor.

* Creo

En una frase: “La vida no es apta para amargados”.

* Uso

Destaco mis herramientas de trabajo: Una Wacom Cintiq con un Macbook, para crear mis dibujos directamente a formato digital.

* Viajo

Me gustaría volver a mi ciudad natal, Antofagasta. No he podido viajar desde el año pasado.

* Como

Dos de mis platos favoritos en estos tiempos son el arroz chaufa y el pollo saltado. Debido a que son preparaciones sencillas para cocinar, no requieren ingredientes complicados y matan el hambre.

* Escucho

Calvin Harris o similares. Lo escucho mientras creo mis dibujos.

* Bailo

En realidad no bailo mucho, soy muy malo. La última vez fue en mi matrimonio antes de la pandemia.

* Compro

Figuras coleccionables de personajes animados y de cómics. Junto a mi esposa somos fanáticos de coleccionar este tipo de figuras.

* Tomo

La clásica y rica piscola.