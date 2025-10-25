SUSCRÍBETE
El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

El accidente ocurrió en junio, cuando una menor cayó al mar desde el barco y su padre se lanzó tras ella para rescatarla.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una historia de supervivencia que conmovió a los pasajeros del crucero Disney Dream.

Una niña de 5 años cayó por la borda del barco a fines de junio, mientras la embarcación navegaba desde las Bahamas hacia Florida. Su padre se lanzó al mar para salvarla, y ambos fueron rescatados minutos después por la tripulación.

Según la información publicada por The New York Times, la familia –que no fue identificada– se encontraba en su primer crucero juntos.

¿Cómo se cayó la niña?

Mientras caminaban por la pista de atletismo del barco, la madre tomaba fotos de su hija, quien se subió a una barandilla que daba a una portilla.

La mujer creyó que había una barrera de vidrio, pero no era así. En un instante, la niña perdió el equilibrio y cayó al mar desde una altura de unos 15 metros.

El padre, que estaba unos metros más adelante, escuchó el grito de su esposa y se arrojó al agua sin dudarlo.

Su salto activó los sensores de “hombre al agua” del barco, algo que no ocurrió con la caída de la niña debido a su tamaño.

En medio del océano, el padre logró ubicar a su hija al oír su voz y la mantuvo a flote hasta la llegada de un bote de rescate, que tardó cerca de 20 minutos en alcanzarlos.

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Los pasajeros del crucero, que partió de Fort Lauderdale el 26 de junio con destino a las Bahamas, presenciaron el rescate.

“Escuché un anuncio sobre ‘Mr. MOB’, que no sabía qué significaba, y luego vi a la gente reunida en la cubierta mirando al mar”, relató una pasajera, Janice Martin-Asuque, al The New York Times.

Ella grabó parte del operativo, en el que se veía a la tripulación ayudando al hombre y la niña a subir al bote mientras las olas los golpeaban.

Ambos fueron atendidos en el centro médico del barco. La niña permaneció bajo observación durante nueve horas y sufrió hipotermia leve.

Su padre fue trasladado a un hospital en Florida, donde se le diagnosticaron hipotermia, acidosis láctica —un efecto secundario del esfuerzo extremo— y dos fracturas en la columna.

¿Qué dijo Disney?

Disney Cruise Line confirmó el rescate en un comunicado, destacando “la excepcional habilidad y rápida actuación” de la tripulación, aunque no respondió preguntas sobre la familia ni las circunstancias del accidente.

“Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros”, señaló la compañía.

La semana pasada, la fiscalía del condado de Broward anunció que la madre de la niña no enfrentará cargos por negligencia infantil.

De acuerdo con un memorando de la fiscal adjunta Melissa Kelly, los hechos fueron catalogados como un “accidente desafortunado” y resultado de un “error momentáneo en el juicio adecuado”.

“Si bien la conducta del acusado es posiblemente negligente e irresponsable, no alcanza el nivel atroz de conducta necesario para establecer una negligencia culpable criminal”, escribió Kelly en el documento.

Caídas como esta son poco frecuentes, pero suelen tener desenlaces trágicos. En 2019, el año más reciente del que hay datos, 25 personas cayeron por la borda en cruceros, y solo ocho sobrevivieron, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA).

