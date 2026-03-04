El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

El paracetamol es uno de los fármacos más vendidos y consumidos en todo el mundo y en Chile. Según un artículo de investigación publicado por la Universidad Católica, entre enero y octubre del 2021 se vendieron 6.359.427 cajas de 16 comprimidos (500mg) de paracetamol.

El motivo de su popularidad se debe a varias razones: tiene un precio accesible, se encuentra disponible en todas las farmacias y, su efecto para aliviar el dolor, ya sea severo o leve, es rápido.

Sin embargo, un estudio publicado en el portal de Oxford Academic reveló que existen efectos secundarios del consumo del acetaminofén.

Según los autores de la investigación, la pastilla podría tener un impacto en la manera en que las personas sienten algunas emociones, específicamente, el miedo y la ansiedad .

El extraño efecto secundario del paracetamol, según un estudio. Foto: referencial.

¿Cuál es la relación entre el paracetamol y la manera en la que sentimos ciertas emociones?

Los investigadores realizaron una serie de experimentos para determinar la relación que existe entre el fármaco y el sistema nervioso.

En las pruebas participaron más de 500 estudiantes universitarios. A algunos de ellos se les administró vía oral una dosis de 1.000 mg de paracetamol, mientras que a otros se les dio a tomar una pastilla placebo.

La comparación entre ambos grupos permitió al equipo experto concluir que el acetaminofén afecta el comportamiento de las personas en situaciones de riesgo y los vuelve más temerarios .

Por ejemplo, uno de los experimentos consistió en hacer que todos los participantes inflen un globo imaginario. Los voluntarios debían hacer esto apretando botones de un teclado y podían ver el progreso en la pantalla de un computador.

La instrucción específica era inflar el globo lo máximo posible sin reventarlo. Quien lograba inflarlo más, ganaba dinero imaginario. Si por el contrario, se reventaba, perdían todo lo ganado.

La prueba permitió observar lo siguiente: los estudiantes que tomaron paracetamol se arriesgaron significativamente más durante el ejercicio, mientras que el grupo placebo se comportó de manera más cautelosa .

“Creemos que tienen menos ansiedad y menos emociones negativas sobre el tamaño del globo y la posibilidad de que explote”, comentó el neurocirujano Baldwin Way en conversación con Ohio State News.

Un experimento como este no refleja necesariamente de qué manera la pastilla podría afectar a las personas en situaciones de la vida real, sino que sirve para concluir que existe una relación entre el fármaco y la toma de decisiones asociadas a mayor riesgo .

Otra hipótesis: investigadores analizan el impacto del analgésico en procesos psicológicos

Los hallazgos del estudio se suman a la discusión científica que sugiere que el efecto del acetaminofén en la reducción del dolor se extiende a procesos psicológicos.

Es por esto que los investigadores sortearon otra hipótesis. Reconocieron que los efectos aparentes sobre el comportamiento podrían estar relacionados con otro tipo de proceso psicológicos, como una reducción de la ansiedad .

Los autores del estudio afirmaron que en futuras investigaciones se deberán considerar explicaciones psicológicas alternativas para este fenómeno, además de investigar el proceso responsable de los efectos de la pastilla en situaciones específicas.