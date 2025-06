El lado más íntimo de Pedro Pascal: la relación con su madre y el ascenso a Hollywood

Con 50 años cumplidos en abril, Pedro Pascal se encuentra en la cima de su carrera. Protagonista de franquicias como The Mandalorian, Last of Us, Gladiador y próximamente Los Cuatro Fantásticos, el actor chileno conquistó Hollywood sin olvidarse quién es y de dónde viene.

En una extensa entrevista, la revista Vanity Fair –que puso a Pascal como su portada de julio/agosto– ahondó en la intimidad del actor , su vida antes de la fama y cómo llevó la muerte de su madre cuando tenía 24 años.

“Los cincuenta se sienten más vulnerables, mucho más vulnerables”. ¿Incluso cuando está en la cima del mundo? “Más, más. ¡Qué tontería para un hombre de 50 años tener toda esta atención!”, comentó Pascal sobre el momento que atraviesa en su vida.

Pedro Pascal antes de la fama

La revista estadounidense contó sobre sus primeros años trabajando como actor anónimo, vivía en Nueva York y con las cuentas justas para llegar a fin de mes.

“Por la noche, regresaba de cualquier trabajo en un restaurante o bar del que aún no lo han despedido al apartamento en Brooklyn que no podía pagar”, relató Vanity Fair sobre Pascal y su comienzo profesional.

En aquel entonces, y con el reciente fallecimiento de su madre Verónica Pascal, la vida deprimente tuvo “ángeles” que lo cuidaron durante este tiempo. Uno de ellos fue Gretta, una perra rescatada mezcla de pitbull que recibía al actor cada día después del trabajo.

“Me salvó la vida, esa perra, porque me dio alguien con quien volver a casa”, comentó Pascal sobre la relación con su mascota.

Ya llegando a los 30, José Pedro Balmaceda –como originalmente se llama el actor– se encontraba sin una carrera profesional y sin el éxito actoral que pretendía.

Así fue como sus familiares y amigos tuvieron que apoyar financieramente a Pascal para que no abandonara su sueño actoral.

“Básicamente, todos me cuidaron hasta bien entrados los 30”, dijo. “Tuve ángeles a mi alrededor todo el tiempo”, confesó Pedro Pascal .

Fue recién a los 38 años cuando el actor chileno logró hacerle llegar un video con su audición para Game of Thrones a David Benioff, quien codirigía la serie.

El lado más íntimo de Pedro Pascal: la relación con su madre y el ascenso a Hollywood

“Y así nació una estrella. El carismático papel de Pascal como Oberyn Martell lo llevó a tres temporadas en el drama de la DEA, Narcos. Lo cual lo llevó a The Last of Us y más allá”, relató la revista sobre su ascenso a la fama.

Pedro Pascal: íntimo y vulnerable

A lo largo de la entrevista, Pedro Pascal se mostró vulnerable ante la periodista Karen Valby. La autora describió algunos momentos de risa y también otros más emocionantes que llevaron al actor a las lágrimas.

“Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio de comunicación, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí ”, señaló Pascal.

Sin embargo, en esta entrevista hay testimonios y relatos que muestran a la celebridad como alguien cercano y transparente, lejos de esa reserva que le adjudican.

La actriz de Los Cuatro Fantásticos, Vanessa Kirby, señaló que el atractivo de Pedro Pascal reside en su “inmensa vulnerabilidad”.

“No tiene mucha armadura, así que se te muestra de inmediato, y confías en esa persona porque se te revela de una forma muy valiente”, explicó quien interpretará a la mujer invisible en la película de superhéroes.

El lado más íntimo de Pedro Pascal: la relación con su madre y el ascenso a Hollywood Jesse Grant

Una caricatura del New Yorker, publicada el año pasado, en la que un terapeuta tranquiliza a su paciente: “No es nada extraño; últimamente, mucha gente dice que su fe en la humanidad depende completamente de si Pedro Pascal es tan bueno como parece”, decía este psicólogo.

Le consultaron sobre esta caricatura a Bella Ramsey, coprotagonista de The Last of Us, quien respondió: “Bueno, entonces me siento aliviado por la humanidad”, dejando en claro su imagen positiva del actor chileno.

Donde Pedro Pascal sí reconoció discreción fue en su vida personal. “Soy muy reservado en mi vida privada. Simplemente sé que las relaciones personales son algo muy complejo de manejar, incluso sin tener este enorme lente sobre ellas”, confesó.

La fuerte relación de Pedro con su madre

Los episodios más emotivos de la entrevista tienen que ver con la muerte de la mamá de Pedro Pascal, Verónica Pascal en el año 2000. Él tenía 24 años cuando ella se suicidó.

Su madre era psicóloga infantil y se doctoró en la Universidad Trinity de San Antonio. A lo largo de la entrevista, Pascal recordó con emoción la forma en que su madre lo apoyaba en su sensibilidad artística, en su amor por el cine y el teatro.

Verónica Pascal fue un pilar fundamental en la infancia del actor, donde él sufrió acoso escolar “por ser un niño raro y sensible. Por ser un niño ávido de atención. Por estar enamorado del cine, el teatro y el arte”.

Finalmente, su madre lo sacó del sistema escolar local y lo ubicó en una escuela de arte.

El 4 de febrero de 2023 se cumplió otro año más del fallecimiento de su madre. Ese mismo día, Pascal presentó por primera vez el Saturday Night Live. En su monólogo, el actor chileno recordó sus orígenes y cómo sus padres huyeron de la dictadura hacia Estados Unidos.

“Nací en Chile y nueve meses después mis padres huyeron y nos trajeron a mí y a mi hermana a Estados Unidos. Fueron tan valientes y sin ellos no estaría aquí en este maravilloso país”, señaló en aquella ocasión emocionado.

“Fue una noche que no queríamos que terminara”. El actor chileno dejó caer sus lágrimas en este momento de la entrevista y recordó: “Sentí como si mi madre estuviera allí. Y... y no sé qué más decir. Fue un aniversario completamente diferente”.