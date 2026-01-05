El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

Nuestro conocimiento sobre el océano es ínfimo, comparado a su gran extensión. El planeta Tierra está compuesto en su mayoría por enormes masas de agua salada, y aunque hay científicos que pasan toda su vida investigando océanos, todavía hay un sinfín de misterios que no conocemos.

En esta línea, un reciente estudio, publicado en Science Advances, hizo el cálculo para entender cuánto es lo que el humano ha logrado vislumbrar del fondo del océano.

Según los datos públicos, en los últimos 67 años en que los humanos llevan registrando fotografías de las aguas profundas, hemos explorado entre el 0.0006 y 0.001% del total del fondo marino . Es decir, solo 3.823 kilómetros cuadrados, una décima parte del tamaño de Bélgica.

La publicación del estudio trajo a colación en algunos medios científicos el misterioso hallazgo en Hawái que ocurrió en 2022: un buque de exploración, bautizado como Nautilus, navegaba al norte de las islas hawaianas y encontró algo extraño en el fondo.

Una especie de camino de ladrillos amarillos.

El extraño descubrimiento en el fondo del océano en Hawái

Según recordaron en Science Alert, la expedición estaba investigando una dorsal marina en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea (PMNM), una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo, cuando se toparon con algo que los dejó atónitos.

A unos 1.000 metros de profundidad, encontraron un antiguo lecho de lago seco, que parecía haber sido pavimentado con un camino de ladrillos amarillos.

En el video que registró el momento, se escucha a un investigador quien, sorprendido, dice que “es el camino a la Atlántida”.

Otros comentarios como “esto es extraño” o “¿estás bromeando? Esto es una locura” se escuchan de fondo.

El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos. Foto: EVNautilus.

Los estudios posteriores mostraron que ese camino, que parecía haber sido construido por humanos, en realidad fue formado por un fenómeno natural.

Los científicos estimaron que se trataba de “un flujo fracturado de roca hialoclastita (una roca volcánica formada en erupciones de alta energía, donde muchos fragmentos de roca se depositan en el lecho marino).

Es decir, es una roca volcánica que se fracturó de una forma similar a los ladrillos , probablemente por el estrés de calentamiento y enfriamiento de las erupciones.

Puedes ver el video de la expedición a continuación.