Esta sencilla estructura de madera desafía lo que se sabe de la evolución humana

En el río Kalambo, al norte de Zambia, un equipo de arqueólogos descubrió algo que impacta directamente en la comprensión que se tiene sobre la evolución de la vida humana.

Se trata de una sencilla estructura, conformada por dos trozos de madera entrelazados, que habría sido construida durante la Edad de Piedra, lo que la convierte en la pieza de madera más antigua que existe hasta ahora.

El objeto viene a ser la prueba de que los humanos anteriores a nuestra especie ya construían con este material hace 476.000 años, mucho tiempo antes de lo que se tenía contemplado.

El descubrimiento fue liderado por investigadores de la Universidad de Liverpool y sus resultados acaban de ser publicados este miércoles en la revista científica Nature.

Cómo se produjo el hallazgo

De acuerdo al medio británico The Guardian, en el año 2019 los investigadores de la Universidad de Liverpool y de otras casas de estudios llegaron hasta las cataratas de Kalambo para poder reanudar las excavaciones que habían iniciado en 2006. Sin embargo, una vez que arribaron al lugar, observaron que el sitio había sufrido varias transformaciones.

El grupo comenzó a caminar cerca de un acantilado, hasta que llegaron a una pequeña playa del río Kalambo. Fue ahí que desenterraron los objetos que recopilaron para el estudio, entre los que se encuentran una cuña, un palo de excavación, un tronco cortado y otras herramientas.

La estructura de madera hallada tendría casi medio millón de años, según los arqueólogos. Foto: Geoff Duller/Universidad de Aberystwyth/Reuters.

Con respecto a la estructura de madera, los análisis permitieron identificar que tenía varias marcas en su superficie. Esos indicios sugieren que los troncos pueden haber sido cortados e intervenidos a propósito con las herramientas encontradas.

“Cuando lo vi por primera vez, pensé que esto no podía ser real. La madera y la piedra sugieren un alto nivel de ingenio, habilidad tecnológica y planificación”, explicó al citado medio Larry Barham, arqueólogo de la Universidad de Liverpool y quien lideró el estudio.

Según Barham, la estructura podría haber sido una pasarela o la base para una plataforma. Otra posibilidad es que haya servido para levantar una vivienda sobre el agua.

“Una plataforma podría usarse como lugar para almacenar cosas, para mantener seca la leña o los alimentos, o podría haber sido un lugar para sentarse y hacer cosas. Podrías poner un pequeño refugio encima y dormir allí”, profundizó el arqueólogo.

Para determinar la edad aproximada de los objetos, teniendo en cuenta las condiciones en las que sobrevivieron por cientos de años, los investigadores recurrieron a una técnica llamada datación por luminiscencia. Esta consiste en determinar la última vez que los minerales recibieron luz solar antes de ser enterrados.

Los investigadores en el río Kalambo, cuando se produjo el hallazgo en 2019. Foto: Larry Barham/Universidad de Liverpool/Reuters.

De esa manera, consiguieron identificar que la estructura de madera y otros objetos databan de hace casi medio millón de años, mucho antes de la existencia del Homo Sapiens.

“Estos nuevos métodos de datación tienen implicaciones de gran alcance: nos permiten datar mucho más atrás en el tiempo para reconstruir sitios que nos den una idea de la evolución humana”, dijo Geoff Duller, profesor de la Universidad de Aberystwyt y otro de los autores de la investigación.

Una estructura de madera que desafía la evolución humana

Un factor relevante es que los artefactos de madera no sobreviven por periodos tan extensos. De hecho, se requieren condiciones muy específicas para que puedan conservarse en buen estado y no se pudran, lo que produce que los hallazgos de objetos de madera no sean tan comunes.

En este caso, se cree que los niveles de agua de Kalambo podrían haber ayudado a conservar la madera.

De acuerdo a Barham, antes de este descubrimiento la estructura de madera más antigua de la que se tenía conocimiento databa de hace 9.000 años.

La importancia de este estudio radica en que se trata de la prueba más temprana del uso de madera para construir, y que además, permite ampliar el uso se le había atribuido a este material: hasta el momento se creía que la madera era usada por los primeros humanos con fines muy específicos, por ejemplo, para hacer fuego o cazar.

“Olvídese de la etiqueta ‘Edad de Piedra’, mire lo que estaban haciendo estas personas: hicieron algo nuevo y grande con madera. Usaron su inteligencia, imaginación y habilidades para crear algo que nunca antes habían visto, algo que nunca antes había existido”, argumentó el arqueólogo de la Universidad de Liverpool.

“Transformaron su entorno para hacer la vida más fácil, aunque fuera solo haciendo una plataforma para sentarse junto al río a realizar sus tareas diarias. Estas personas se parecían más a nosotros de lo que pensábamos”, añadió.