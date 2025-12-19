SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Chile figura en marcas como el canal de videojuegos en YouTube de lengua no inglesa con más suscriptores y la sesión de fotos de moda a mayor profundidad, entre otras. La edición más reciente del libro reúne 2.897 hitos.

    Alexis Paiva Mack
    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records. Foto: archivo.

    Ya se publicó Guinness World Records 2026, el libro que reúne una serie de récords increíbles que se han conseguido en todo el mundo.

    Entre los 2.897 hitos incluidos en la edición más reciente, Chile figura en marcas como el canal de videojuegos en YouTube de lengua no inglesa con más suscriptores y la sesión de fotos de moda a mayor profundidad.

    La publicación del Guinness World Records 2026, así como la de la primera versión dedicada exclusivamente a logros de fútbol, titulada Guinness World Records: Football Edition 2026, se enmarca en las celebraciones del 70º aniversario de los Guinness World Records.

    Recientemente, en noviembre, 31 Minutos rompió un Récord Guinness durante la avant premiere de su película Calurosa Navidad. Sin embargo, este no alcanzó a entrar en la edición del libro publicada este año.

    A continuación encontrarás los cuatro logros chilenos incluidos en las páginas de Guinness World Records 2026, que ya se encuentra disponible en librerías del país.

    1. Germán Garmendia y su canal JuegaGerman en YouTube

    Este año, el youtuber chileno Germán Garmendia consiguió nuevamente el récord por el canal de videojuegos en YouTube de lengua no inglesa con más suscriptores del mundo.

    JuegaGerman acumula más de 54,5 millones de suscriptores en la plataforma.

    A su vez, Garmendia figura como el youtuber más popular de Chile.

    2. La sesión de fotos de Pía Oyarzún

    La fotógrafa chilena Pía Oyarzún rompió un récord con su participación en la sesión de fotos de moda a mayor profundidad en Bahamas.

    Se sumergieron hasta a más 40 metros. Sin embargo, declaró Oyarzún en un comunicado, la modelo “parecía tan relajada... cualquiera diría que estaba a 3 metros de profundidad”.

    “Aún estoy sorprendida y me cuesta creerlo; es un gran logro”.

    3. El ratón orejudo andino

    El libro también destaca al ratón orejudo andino, el mamífero que habita a mayor altitud y es originario de la Cordillera de los Andes de Argentina, Perú, Bolivia y Chile.

    Para sobrevivir, los animales que habitan a mayor altitud presentan un tamaño corporal más pequeño y más hemoglobina en la sangre (para absorber más oxígeno), según se detalla en un comunicado.

    4. Los moáis de la isla de Rapa Nui

    La isla de Rapa Nui presenta la mayor concentración de moáis, albergando unas mil figuras de piedra, construidas aproximadamente entre el año 1250 y el 1500.

    Cerca de la mitad de estos se encuentran en la cantera de Rano Raraku.

    Puedes adquirir el libro Guinness World Records 2026 haciendo clic en este enlace.

    Guinness World RecordsLibrosGuinnessRecord GuinnessGuinness World Records 2026Germán GarmendiaChilePía OyarzúnJuegaGermanRatón orejudo andinoRapa NuiMoáis

