La red social Threads de Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) está lanzando publicaciones que desaparecen para alentar a más personas a compartir “pensamientos sin filtros” , sin temor a que existan para siempre en el perfil del usuario.

Las nuevas publicaciones “fantasma” aparecerán junto a las normales en el feed principal, pero desaparecerán después de 24 horas , de manera similar a la popular función “Stories” de otras aplicaciones de Meta, como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Además, las respuestas a una publicación fantasma se enviarán como un mensaje privado en lugar de un comentario público.

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

Cómo son los nuevos Ghost posts

Según detalló Meta en una publicación de su blog oficial, la nueva función tiene como objetivo “alentar a las personas a compartir pensamientos sin filtros y opiniones nuevas sin la presión de la permanencia o la pulcritud”.

“Hoy aquí y mañana ya no, puedes sentirte seguro probando cosas nuevas y publicando ideas espontáneas ”, añade.

Según Meta, “ las respuestas a las publicaciones fantasma se envían a tu bandeja de entrada , y solo tú puedes ver a quién le gusta y quién respondió”.

Meta ha tenido éxito con publicaciones efímeras en el pasado. Stories, una idea que copió de Snapchat y que fue implementada en Instagram en 2016, se ha convertido en una de las funciones más populares entre todas las aplicaciones de la firma de Mark Zuckerberg.