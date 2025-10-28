SUSCRÍBETE
Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

Meta quiere alentar a que sus usuarios “compartan pensamientos sin filtros y opiniones sin la presión de la permanencia” con una nueva función.

La red social Threads de Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) está lanzando publicaciones que desaparecen para alentar a más personas a compartir “pensamientos sin filtros”, sin temor a que existan para siempre en el perfil del usuario.

Las nuevas publicaciones “fantasma” aparecerán junto a las normales en el feed principal, pero desaparecerán después de 24 horas, de manera similar a la popular función “Stories” de otras aplicaciones de Meta, como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Además, las respuestas a una publicación fantasma se enviarán como un mensaje privado en lugar de un comentario público.

Cómo son los nuevos Ghost posts

Según detalló Meta en una publicación de su blog oficial, la nueva función tiene como objetivo “alentar a las personas a compartir pensamientos sin filtros y opiniones nuevas sin la presión de la permanencia o la pulcritud”.

“Hoy aquí y mañana ya no, puedes sentirte seguro probando cosas nuevas y publicando ideas espontáneas”, añade.

Según Meta, “las respuestas a las publicaciones fantasma se envían a tu bandeja de entrada, y solo tú puedes ver a quién le gusta y quién respondió”.

Meta ha tenido éxito con publicaciones efímeras en el pasado. Stories, una idea que copió de Snapchat y que fue implementada en Instagram en 2016, se ha convertido en una de las funciones más populares entre todas las aplicaciones de la firma de Mark Zuckerberg.

