Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile. Foto: ATON.

El pasado jueves, el tiempo nos regaló un día más fresco, en medio de jornadas calurosas en las que el termómetro sobrepasó los 30 °C. No obstante, este fin de semana vuelven con fuerza las altas temperaturas , según indica el pronóstico.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “altas temperaturas” y una alerta de “altas temperaturas extremas” durante este fin de semana para al menos cinco regiones de la zona central y sur.

Por tanto, los meteorólogos hablan de la posibilidad de que se trate de una ola de calor . Para ello, será necesario que durante al menos tres días consecutivos, se registren temperaturas máximas que superen un umbral preestablecido, según el sector.

¿Qué regiones serán las más afectadas por el calor?

Las regiones de Chile con alerta de altas temperaturas extremas

El aviso por altas temperaturas emitido por Meteochile indica que una dorsal en altura provocará altas temperaturas desde la mañana del viernes, 21 de noviembre, hasta la tarde del domingo 23 en las siguientes regiones:

Región de O’Higgins. (Cordillera costa, valle, precordillera).

Región del Maule. (Litoral).

Región de Ñuble. (Litoral).

Región del Biobío. (Cordillera costa, valle, precordillera.

Región de La Araucanía. (Cordillera costa, valle, precordillera).

Por su parte, la alerta por altas temperaturas extremas de hasta 33 °C , emitida por el organismo, advirtió que el mismo fenómeno —la dorsal en altura— y durante el mismo tiempo —desde el viernes 21 hasta el domingo 23—, afectará a las siguientes regiones:

Región del Maule. (Cordillera costa, valle, precordillera).

Región de Ñuble. (Cordillera costa, valle, precordillera).

Mientras tanto, los modelos de Meteored apuntan a cifras mucho más altas: las temperaturas máximas del fin de semana “podrían alcanzar los 35 a 28 °C en la Región Metropolitana ” , así como en los sectores valle y cordillera de la cosa en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

“Sectores interiores de la Región de Valparaíso, como Catemu, San Felipe y Los Andes también podrían sufrir con temperaturas que rondarán los 35 °C durante este fin de semana”, escribieron en la plataforma.