Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven

La joven de 15 años tenía en uno de sus dedos un tatuaje con las letras “Shhh...”.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Tras la realización de una serie de peritajes forenses, las autoridades californianas lograron identificar a la víctima fatal hallada al interior del Tesla propiedad del rapero D4vd.

Según informó el medio estadounidense TMZ, los médicos forenses de Los Ángeles habrían reconocido como Celeste Rivas a la víctima fatal, una joven de 15 años de edad.

La madre de la víctima habría declarado al citado medio que la descripción de la víctima dada por la policía, incluyendo la presencia de un tatuaje en uno de sus dedos con las letras “Shhh...”, coincidiría con su hija.

Por otro lado, también señaló que su hija le habría contado que tenía un novio llamado David.

EL caso comenzó a investigarse la semana pasada cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles habría encontrado un cuerpo en estado avanzado de descomposición tras la denuncia de trabajadores de un depósito de autos incautados.

Las autoridades señalaron que el vehículo Tesla había llegado allí tras ser encontrado abandonado en Hollywood Hills.

Mientras tanto, David Anthony Burke, más conocido como D4vd, todavía se encuentra realizando presentaciones y, según detalló TMZ, estaría colaborando con la investigación de parte de la policía.

D4dv también había sido confirmado como parte de la parrilla musical para el próximo festival de Lollapalooza en Chile, que se desarrollo en marzo de 2026.

D4vd

