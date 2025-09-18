SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Fan de Michael Jackson y Pharrel, el fallecido músico destacó por su oído abierto a nuevas influencias. Buscó ampliar las fronteras de la electrónica e hizo historia presentándose en la edición estadounidense de Lollapalooza. "Lo que no quiero es encasillarme en un DJ electrónico", le dijo a este medio.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
DJ Who

Desde sus inicios, DJ Who, recientemente fallecido, dejó en claro que lo suyo era la música. Sin aspavientos. A diferencia de otros exponentes de los beats y los filtros, que se vuelven celebridades de internet, lo de Claudio Medina (el nombre real del artista) siempre se mantuvo en un bajo perfil. Prefería que la música hablara por él.

Se inició con las perillas a comienzos de los años 2000, siendo un quinceañero. Una era en que la electrónica comenzaba a expandirse en el país, a tono con lo que sucedía a nivel mundial. “Fue en la época de adolescente. Aún era estudiante cuando hice mis primeras grabaciones en casa. Ahí, sin dudarlo decidí dedicarme a la música”, recordó a Culto.

Luego, debutó en 2008, en una sesión en las profundidades del Club Subterráneo, en Providencia. “Comencé a hacer beats y producir por el año 2000. Me tocó grabar con mucha gente, Anita Tijoux, Lucho Gatica, Los Tetas, Makiza, Quique Neira, Dante Spinetta, Tiro de Gracia, Pedro Foncea, entre otros“, recordó en una entrevista con el portal Pousta.

A tono con la época, lanzó principalmente singles. Aún así reunió buena parte de su material en su disco Who Cares. En canciones como Good times, la que probablemente fue su creación más popular, comenzó a trazar un estilo. Sin dejar la vocación de pista propia del género, el DJ Who mostraba una vocación pop.

De hecho, DJ Who mantuvo un constante interés por expandir su obra. “Lo que no quiero es encasillarme en un DJ electrónico -le dijo al espacio Conversaciones de Culto, en 2019, a propósito de una presentación en Lollapalooza-. Quizás el día de mañana el show va a terminar siendo con banda, no sé, puede tener como ese cuento. Yo no me quiero cerrar a un estilo. Cerrarme a una cosa sería como mucho, cuando todo va evolucionando y puedes estar dentro del mismo género”.

En una charla con el portal Vice, se explayó en sus influencias. Todos, músicos que de alguna forma tuvieron ese mismo interés por fusionar estilos. “Me gusta Michael Jackson, es un artista muy completo, vanguardista y tiene temas increíbles, además los equipos de trabajo que armó fueron muy sólidos, partiendo por Quincy Jones. También me gustan artistas más contemporáneos como Pharrell, Skrillex, Flume, Disclosure, sus propuestas son muy interesantes”.

El músico siempre marcó su agradecimiento por la posibilidad de cerrar colaboraciones con artistas de la talla de Quique Neira y Ana Tijoux. “De todas las colaboraciones se aprende algo. Aparte son artistas que admiraba desde siempre. Fue un gran logro para mí”, dijo a Culto.

Por su capacidad y su música llena de matices, que él asociaba a la inquietud que despliegan nombres como Kendrick Lamar, en más de una ocasión se presentó en el escenario electrónico de la edición chilena de Lollapalooza. Debutó con éxito en 2016.

“La oportunidad de Lolla 2016 fue muy importante para mí. Al comienzo no sabía que esperar: podía no llegar nadie al show como podía haber también una sorpresa”, recordó a este medio. El buen trabajo le permitió al año siguiente ser uno de los representantes chilenos en su versión matriz en Chicago, junto a la banda We are the grand.

Pese a su bajo perfil mediático, con los años se volvió uno de los nombres importantes en la escena electrónica nacional. Su partida deja un legado de un músico busquilla, inquieto y talentoso que supo comprender el espesor de un género y llevarlo más allá de la pista.

Más sobre:DJ WhoMúsicaElectrónicaLollapaloozaLollapalooza ChileMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución

Tras Te Deum: Las opiniones divididas que surgieron entre parlamentarios por dichos de Chomali sobre eutanasia y aborto

Presidente Boric encabeza “esquinazo” en La Moneda e invita a los candidatos tener “la perspectiva histórica de que somos continuidad”

Vallejo responde a dichos de Chomalí sobre aborto y eutanasia: “Nosotros tenemos una mirada distinta”

Los únicos candidatos que asistieron: lo que marcó el despliegue de Matthei, Kast y Kaiser durante el Te Deum Ecuménico

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

3.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

4.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

5.
Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución
Chile

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución

Tras Te Deum: Las opiniones divididas que surgieron entre parlamentarios por dichos de Chomali sobre eutanasia y aborto

Presidente Boric encabeza “esquinazo” en La Moneda e invita a los candidatos tener “la perspectiva histórica de que somos continuidad”

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump
Negocios

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?
Tendencias

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Se quedan afuera de la nómina de Nicolás Córdova: Iván Román y Damián Pizarro se pierden el Mundial Sub 20
El Deportivo

Se quedan afuera de la nómina de Nicolás Córdova: Iván Román y Damián Pizarro se pierden el Mundial Sub 20

Lienzos y fuegos artificiales afuera del hotel: hinchas de Alianza Lima calientan el duelo ante la U en Sudamericana

Alejandro Tabilo avanza a en el ATP 250 de Changdú y recupera el número uno de Chile

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo
Cultura y entretención

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel
Mundo

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel

Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo a Chile por las Fiestas Patrias

Trenes a Machu Picchu retoman operaciones tras protestas

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos