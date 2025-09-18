Luto en la música chilena: fallece DJ Who, destacado productor y músico electrónico

La escena musical chilena está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who.

La noticia fue dada a conocer por la productora y medio especializado Techmotion, que en sus redes sociales destacó su amplia trayectoria nacional e internacional.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del dj y productor Claudio Medina, más conocido como @djwhomusic, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”, señalaron desde la productora.

Medina inició su carrera como grafitero, para luego incorporarse al mundo del hip hop y la música electrónica a principios de los años 2000. Su trabajo como productor lo llevó a colaborar con figuras del ámbito musical chileno e internacional, incluyendo a Ana Tijoux, Makiza, Quique Neira, Los Tetas, Dante Spinetta, Tiro de Gracia y Pedro Foncea.

Su debut oficial como DJ se produjo en 2008 en el club Subterráneo, marcando el inicio de una trayectoria que lo llevó a presentarse en destacados festivales y escenarios nacionales, como Lollapalooza Chile, y en versiones internacionales del evento, como la de Chicago.