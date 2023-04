Estuvo 28 años en la cárcel, esperando a que le llegara la hora para caminar por el corredor de la muerte. Se trata de un hombre indio que, en su adolescencia, fue condenado por asesinato, un delito que en India es castigado con pena de muerte para los adultos.

Pero Niranaram Chetanram Chaudhary estaba seguro que al momento de ser arrestado no había cumplido los 18 años, aunque los jueces no dudaban de su sentencia. Y es que tenían un registro erróneo en los datos que hicieron que, una pena que debía ser de tan solo tres años, se extendiera a un largo calvario de décadas donde el hombre estaba seguro que moriría.

La historia del niño que fue erróneamente condenado a pena de muerte. Fotografía: BBC

El delito que cometió el niño

Siete miembros de una familia murieron acuchillados en un intento de robo en su casa, el 26 de agosto de 1994. “Si su móvil era el robo, ¿qué necesidad había de matar a todo el mundo (en la casa)?”, dijo un familiar de las víctimas.

Al ser preguntado por la BBC, el joven indio -al que se le implicó y acusó de ser parte de quienes cometieron los homicidios- dijo que no tenía recuerdos del crimen: “No tengo ni idea de por qué me detuvo la policía. Recuerdo que me pegaron después de detenerme. Cuando pregunté por qué, la policía dijo algo en lengua marathi, que en aquel momento no entendí”.

“No niego ni acepto el delito. Si se me aclara la memoria, podré decir algo más. No tengo recuerdos, no tengo flashbacks”, admitió.

Al momento del arresto, pensaron que tenía 20 años, pero recién, después de condenarlo a pena de muerte y haber pasado 28 años en prisión, se determinó que en realidad era un niño de 12 años. A pesar de ello, el Tribunal Supremo se cuestionó cómo alguien de su edad podía “cometer un crimen tan espantoso”.

“Pero aunque este factor nos conmociona, no podemos aplicar especulaciones de esta naturaleza para enturbiar nuestro dictamen. No poseemos conocimientos de psicología infantil ni de criminología para tener en cuenta este factor”, dijeron los jueces, dejándolo en libertad.

El registro de la escuela que salvó al hombre de la pena de muerte. Foto: BBC

¿Por qué se equivocaron los registros?

El hombre pasó toda su estadía en prisión, en una celda de máxima seguridad de 4x4 metros, leyendo y haciendo exámenes, además de intentar demostrar que había sido declarado culpable y condenado siendo un menor de edad.

Y es que se desconoce el porqué, pero la policía registró a Chaudhary con una edad y nombre incorrectos al momento de capturarlo. “Sus registros de detención son muy antiguos. Los documentos originales del juicio ni siquiera llegaron al Tribunal Supremo”, afirmó Sheyra Rastogi, de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi.

Rastogi es parte del Proyecto 39A, un programa de justicia que creó un grupo de universitarios. Se dedican a hacer investigación legal para este tipo de casos. De hecho, analizaron lo que le pasó al hombre indio y, tras nueve años de esfuerzo, lograron su liberación.

Además, en India, sobre todo en las zonas rurales, es normal que exista una falta de certificados de nacimientos, por lo que muchas personas no conocen su fecha de nacimiento, y este hombre era uno de ellos. Pero en una anotación en un antiguo registro de su escuela, figuraba que nació el 1 de febrero de 1982, un documento que le salvó la vida.

“Todo el sistema ha fallado. Los fiscales, los abogados defensores, los tribunales, los investigadores. Sencillamente, no pudimos verificar qué edad tenía en el momento del incidente”, afirmó Rastogi.

“¿Por qué me ha pasado esto? He perdido la flor de mi vida por un simple error ¿Quién me compensará por ello?”, dijo a la BBC Chaudhary, con los ojos hundidos y tristes, marcas que le dejó el encierro de décadas en una prisión.