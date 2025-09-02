SUSCRÍBETE
La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

El actor Pedro Pascal demandó al creador del pisco Pedro Piscal por similitud de nombres y posible aprovechamiento comercial de su fama. El juicio está en etapa de prueba.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal. Foto: REUTERS.

Un momento de eureka tuvo el chileno David Herrera cuando, en las celebraciones de fin de año de 2022, se le ocurrió crear un emprendimiento que, poco después, le causaría un gran problema: la creación del pisco Pedro Piscal, un nombre que al actor Pedro Pascal no le hizo nada de gracia.

Según detallan desde El País, el hombre registró la marca en el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) y, después de publicarse en el Diario Oficial en junio de 2023, transcurrieron los 30 días en que se puede objetar, pero no hubo observaciones de ningún tipo.

Ya en 2024, Pedro Piscal comenzó a venderse en el país por 14.990 pesos chilenos. El producto ostenta ser un pisco premium de 40°, producido en el Valle del Elqui, Región de Coquimbo.

Y aunque todo marchaba bien, grande fue la sorpresa cuando, a los pocos meses de comercializar el pisco, los abogados del actor José Pedro Balmaceda Pascal —más conocido como Pedro Pascal— demandaron a Herrera por la similitud de nombres.

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal. Foto: piscal.cl

La pelea legal de Pedro Pascal y Pedro Piscal

El 5 de marzo de 2024, Pedro Pascal —representado por los abogados Juan Pablo Silva, Luis Felipe Opazo y Manuel Concha, del Estudio Silva— demandó a David Herrera por las similitudes entre el nombre del actor y el pisco que lanzó al mercado.

La defensa de la estrella de The Last of Us y Game of Thrones indicó que el parecido entre los nombres es “indiscutiblemente inductiva a error o confusión”. Los consumidores podrían pensar que detrás del pisco, está Pedro Pascal como propietario o promotor, argumentaron.

Agregaron también que existe “un claro interés de aprovechamiento comercial por parte del demandado, valiéndose de la fama de nuestro representado (...)”.

No obstante, el abogado de David Herrera, el creador del pisco, desestimó los argumentos de Pascal. Ángel Labra, del Estudio Ármate, le dijo a El País que el nombre del producto nada tiene que ver con el actor.

“Pedro por Pedro Jiménez, la variedad de uva que se utiliza para hacer el pisco, y Piscal, porque va en directa relación con pisco. Es un juego de palabras, pero en ningún caso, con referencia al actor”.

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal. Foto: AP.

Pero hay algo más: los abogados de Pascal aseguraron que el pisco puede ser perjudicial para la estrella de televisión y cines, pues ya es rostro publicitario internacional de marcas del mismo rubro, como la cerveza Corona y el vino Casillero del diablo, por lo que existirían más pruebas de “competencia desleal”.

El estado del juicio entre Pedro Pascal y David Herrera en Chile

De acuerdo a un reciente reporte de Pulso, ha pasado un año desde el inicio de la demanda y el caso está en “etapa de prueba”. En esta fase, ambas partes presentan toda la evidencia necesaria para defender su propia causa.

Pedro Pascal fue citado a declarar, no obstante, no asistió. Labra, el abogado de Herrera, aseguró que insistirán en que el actor comparezca.

“Como defensa, solicitamos que el propio actor absolviera posiciones, porque creemos fundamental que se haga responsable directamente de las afirmaciones presentadas en la demanda contra nuestro cliente”.

Hasta ahora, según informaron en Pulso, Pedro Pascal ha ganado dos juicios en NIC Chile contra David Herrera: el primero, pudieron quitarle el dominio de la web pedro-piscal.cl por la similitud entre nombres. El segundo, también pasó con pedropiscalpisco.cl.

Ahora, el dominio que ocupa Herrera para seguir comercializando el Pedro Piscal es piscal.cl.

Por mientras, la resolución del caso podría tardar hasta dos años.

