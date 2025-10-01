La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales. Foto: archivo / referencial.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció que, por primera vez en Chile, se realizará un Congreso en el que expertos, legisladores y creadores de diversas partes del mundo se reunirán para analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la creatividad y la autoría.

AUTOR.IA, Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación, se desarrollará durante dos jornadas de debate y reflexión, los días 20 y 21 de octubre .

La creatividad en la era de las plataformas, la posibilidad de que una máquina pueda ser autora, los desafíos legislativos en torno a la IA y las canciones del futuro, son algunos de los temas que se abordarán a través de paneles, charlas y conversatorios que profundizarán en las distintas aristas que se abren en torno a uno de los temas más controvertidos de la actualidad.

El presidente de la SCD, Rodrigo Osorio, declaró en un comunicado compartido a La Tercera que “la perspectiva de los autores y autoras frente a la llegada de la IA ha sido expuesta por organizaciones como la nuestra en diversas instancias, pero hasta ahora no ha sido analizada y debatida en profundidad y en su amplia dimensión”.

“Desde SCD estamos siendo pioneros al reunir a agentes y expertos de distintas partes del mundo y de áreas diversas, para entregar una mirada profunda sobre este fenómeno que sin duda está impactando en el desarrollo sociocultural del mundo entero, pero que también está poniendo en tensión la forma en cómo abordamos la música y la creatividad en general ”.

Dónde será AUTOR.IA, el Primer Congreso sobre Inteligencia Artificial, Derechos y Creación

La instancia se desarrollará en el Hotel Meridien los próximos 20 y 21 de octubre .

Entre los invitados se encuentran la profesora titular de Derecho Civil e investigadora de la Universidad de Valencia, Concepción Sainz; el Presidente de la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música AIE, Jose Luis Sevillano; y el Presidente de la Comisión Jurídica Regional de CISAC, Eduardo Defreitas.

También estará el investigador argentino Nicolás Madoery, fundador y director de FUTURX, centro de investigación dedicado a explorar el impacto de tecnologías emergentes en la creación artística, además de autor de IA + Música: Contexto+ Usos + Ética en los ecosistemas musicales, la primera publicación de IA y música en español.

Expertos, músicos y creadores locales también serán parte del programa del Congreso, que cuenta con la colaboración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), y del programa de CORFO Chilecreativo, además de otras entidades como el Centro para la Revolución Tecnológica de Industrias Creativas (CRTIC) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).