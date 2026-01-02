La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

Hace un par de días, se confirmó que el actor George Clooney (64) y su esposa, la abogada Amal Clooney (47) son oficialmente ciudadanos franceses. Junto a sus dos hijos, Ella y Alexander, obtuvieron la nacionalidad, después de haberse mudado en 2021 a Brignoles, en el sur de Francia.

A la familia Clooney les acomoda la privacidad que tienen en el país europeo . El intérprete estadounidense —y ahora también francés— dijo a principios de mes que “aquí no les toman foto a los niños. No hay paparazzis escondidos en las puertas de su colegio. Eso es lo más importante para nosotros”.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó el hito para criticar al ganador del Oscar. En la noche de Año Nuevo, el mandatario utilizó su cuenta en la red social Truth Social para atacar al actor.

Donald Trump contra George Clooney por la nacionalidad francesa

Lo primero que escribió el mandatario fue destacar que Francia “lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden”.

Entonces, tildó de “buena noticia” que George Clooney y su esposa Amal Clooney obtuvieran la nacionalidad francesa, “porque son dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos” .

“¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe (Biden) durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar, Jamala(K!)? (...) Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”.

La respuesta de George Clooney a Donald Trump

En conversación con The Hollywood Reporter, George Clooney respondió a las duras palabras del presidente Donald Trump, pero sin dirigirse directamente a lo que dijo el mandatario.