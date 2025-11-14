Las 10 cosas que más buscan los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Diego Martin /Aton Chile

Este domingo se vivirá una nueva jornada electoral marcada por semanas de campaña, debates y giras regionales de los ocho candidatos a La Moneda.

Con el voto obligatorio vigente, todos los mayores de 18 años deberán acudir a las urnas para elegir presidente, diputados y, según la circunscripción, senadores.

Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la antesala de esta maratónica jornada, las tendencias de Búsqueda muestran que, pese a la alta exposición mediática de las elecciones , persisten dudas sobre cómo ejercer el deber cívico .

Al consultar “Elecciones 2025”, por ejemplo, los usuarios suelen asociar la búsqueda a preguntas sobre cuántos diputados se eligen, cómo es la papeleta o si votar es obligatorio.

Google recopiló los términos que más están creciendo en la antesala de los comicios , datos tomados entre el jueves y viernes previo a la elección.

¿Qué es lo que más buscan los chilenos?

de qué partido es kaiser lista j cuando es la segunda vuelta en chile papeleta elecciones 2025 son obligatorias las elecciones de noviembre donde me toca votar con mi rut 2025 por cuántos diputados se puede votar fecha segunda vuelta presidencial 2025 voto presidencial 2025 cómo votar en chile

Las 10 cosas que más buscan los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Más herramientas para los votantes

Además, todas estas dudas pueden resolverse directamente en el buscador de Google gracias a la funcionalidad desarrollada por la tecnológica en conjunto con el Servicio Electoral (Servel) , disponible hasta el día de la elección.

La herramienta entrega información oficial, útil y contextualizada para que las personas puedan participar de manera informada en los procesos democráticos.

Así, al buscar “¿cómo votar?”, los usuarios acceden a datos verificados sobre requisitos de identificación, ubicación de recintos electorales, documentos necesarios y más, todo enlazado al sitio oficial del Servel.