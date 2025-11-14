Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
A días de los comicios, las tendencias de Google revelan las principales dudas de los votantes: desde cómo se vota hasta cuántos diputados se eligen.
Este domingo se vivirá una nueva jornada electoral marcada por semanas de campaña, debates y giras regionales de los ocho candidatos a La Moneda.
Con el voto obligatorio vigente, todos los mayores de 18 años deberán acudir a las urnas para elegir presidente, diputados y, según la circunscripción, senadores.
En la antesala de esta maratónica jornada, las tendencias de Búsqueda muestran que, pese a la alta exposición mediática de las elecciones, persisten dudas sobre cómo ejercer el deber cívico.
Al consultar “Elecciones 2025”, por ejemplo, los usuarios suelen asociar la búsqueda a preguntas sobre cuántos diputados se eligen, cómo es la papeleta o si votar es obligatorio.
Google recopiló los términos que más están creciendo en la antesala de los comicios, datos tomados entre el jueves y viernes previo a la elección.
¿Qué es lo que más buscan los chilenos?
- de qué partido es kaiser
- lista j
- cuando es la segunda vuelta en chile
- papeleta elecciones 2025
- son obligatorias las elecciones de noviembre
- donde me toca votar con mi rut 2025
- por cuántos diputados se puede votar
- fecha segunda vuelta presidencial 2025
- voto presidencial 2025
- cómo votar en chile
Más herramientas para los votantes
Además, todas estas dudas pueden resolverse directamente en el buscador de Google gracias a la funcionalidad desarrollada por la tecnológica en conjunto con el Servicio Electoral (Servel), disponible hasta el día de la elección.
La herramienta entrega información oficial, útil y contextualizada para que las personas puedan participar de manera informada en los procesos democráticos.
Así, al buscar “¿cómo votar?”, los usuarios acceden a datos verificados sobre requisitos de identificación, ubicación de recintos electorales, documentos necesarios y más, todo enlazado al sitio oficial del Servel.
