OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    A días de los comicios, las tendencias de Google revelan las principales dudas de los votantes: desde cómo se vota hasta cuántos diputados se eligen.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las 10 cosas que más buscan los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Este domingo se vivirá una nueva jornada electoral marcada por semanas de campaña, debates y giras regionales de los ocho candidatos a La Moneda.

    Con el voto obligatorio vigente, todos los mayores de 18 años deberán acudir a las urnas para elegir presidente, diputados y, según la circunscripción, senadores.

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En la antesala de esta maratónica jornada, las tendencias de Búsqueda muestran que, pese a la alta exposición mediática de las elecciones, persisten dudas sobre cómo ejercer el deber cívico.

    Al consultar “Elecciones 2025”, por ejemplo, los usuarios suelen asociar la búsqueda a preguntas sobre cuántos diputados se eligen, cómo es la papeleta o si votar es obligatorio.

    Google recopiló los términos que más están creciendo en la antesala de los comicios, datos tomados entre el jueves y viernes previo a la elección.

    ¿Qué es lo que más buscan los chilenos?

    1. de qué partido es kaiser
    2. lista j
    3. cuando es la segunda vuelta en chile
    4. papeleta elecciones 2025
    5. son obligatorias las elecciones de noviembre
    6. donde me toca votar con mi rut 2025
    7. por cuántos diputados se puede votar
    8. fecha segunda vuelta presidencial 2025
    9. voto presidencial 2025
    10. cómo votar en chile
    Las 10 cosas que más buscan los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más herramientas para los votantes

    Además, todas estas dudas pueden resolverse directamente en el buscador de Google gracias a la funcionalidad desarrollada por la tecnológica en conjunto con el Servicio Electoral (Servel), disponible hasta el día de la elección.

    La herramienta entrega información oficial, útil y contextualizada para que las personas puedan participar de manera informada en los procesos democráticos.

    Así, al buscar “¿cómo votar?”, los usuarios acceden a datos verificados sobre requisitos de identificación, ubicación de recintos electorales, documentos necesarios y más, todo enlazado al sitio oficial del Servel.

    Las 10 cosas que más buscan los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    Lee también:

    Más sobre:EleccionesGoogleVotaciónPresidencialesElecciones presidencialesVotaciones presidencialesComiciosBúsquedasCómo votarVotoCandidatosDiputadosSenadoresChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensa de Pardow reitera que ya se ejerció la responsabilidad política y comisión fija votación del informe para el sábado

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    Avanza toma de control de El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    Canciller van Klaveren se reúne con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile

    PDI realiza nuevas diligencias por triple homicidio en La Reina: pericias fueron solicitadas por la defensa de Ugalde

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Defensa de Pardow reitera que ya se ejerció la responsabilidad política y comisión fija votación del informe para el sábado
    Chile

    Defensa de Pardow reitera que ya se ejerció la responsabilidad política y comisión fija votación del informe para el sábado

    Canciller van Klaveren se reúne con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group
    Negocios

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group

    Avanza toma de control de El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia
    El Deportivo

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Con miras en su partido ante la Roja: Perú es goleado por el colista del fútbol ruso

    Mundial Sub 17: México da la sorpresa ante Argentina y lo elimina por penales

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp