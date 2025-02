Las polémicas por drogas y acusaciones de abuso laboral de Carin León, el artista que triunfó en Viña 2025

Una sólida actuación tuvo Carin León durante su debut en el Festival de Viña 2025.

Con su música regional mexicana y un homenaje al fallecido artista chileno Zalo Reyes, el artista oriundo de Hermosillo cautivó al Monstruo de la Quinta Vergara, que lo acompañó pese a la hora, y se llevó Gaviotas de Plata y Oro.

Pero así como la carrera de León ha acumulado victorias, también se ha visto marcada por numerosas controversias. En lo concreto, el intérprete de Ese vato no te queda ha estado en el ojo del huracán por hacer apología al consumo de drogas y acusaciones de abuso laboral.

Qué dijo Carin León sobre consumo de drogas

Uno de los episodios más controversiales que ha protagonizado el exponente del regional mexicano se remonta a marzo del 2024, cuando estaba dando un concierto en su natal Hermosillo, Sonora.

En pleno espectáculo, al que acudieron alrededor de 15.000 personas, León hizo referencia que al oír cierta canción le daban ganas de consumir cocaína.

“La neta con esta rola se me antoja ir al baño y echarme un perico, como buen hermosillense, ¿para qué no les voy a decir no, si sí? ¡Derecho y al que no le guste es su problema no el mío, arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera compás!”, señaló.

Las declaraciones del mexicano, que ha ganado tres Latin Grammy, provocaron una ola de críticas por haber incentivado el consumo de drogas.

Carin León tuvo su debut en el Festival de Viña la noche del 26 de febrero.

Días después, mientras daba un show en Nuevo León, el cantante confesó que sus comentarios no habían sido los más apropiados, aunque agregó que intentaba ser honesto y fiel a su esencia.

“Estuvo fuera de lugar, lo reconozco. A este mundo se vino a vivir. Sé que a veces me emociono de más y digo pendejadas, pero creo que mi mayor virtud y, mi mayor defecto, es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico”, explicó.

Las acusaciones de abuso laboral

De manera más reciente, el artista de Primera cita también se ha visto involucrado en problemas legales con un exempleado.

En enero de este año, Juan Molina Vásquez, quien era guitarrista del equipo de León, acusó al cantante de despido injustificado, discriminación y abuso laboral.

Según Molina, el mexicano lo despidió de un día para otro, por presuntamente no cumplir con los requisitos físicos para aparecer en el escenario.

León no se quedó en silencio tras esas declaraciones. A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, aseguró que la razón por la que el guitarrista fue desvinculado fue por “conductas poco profesionales”, como “presentarse en estado inconveniente en múltiples ocasiones” y ser agresivo con otros miembros del equipo.

León es uno de los mayores exponentes del regional mexicano.

Los comentarios sobre la homosexualidad “impuesta por la sociedad”

En enero, León nuevamente protagonizó una polémica. Todo partió cuando se viralizó un video creado con Inteligencia Artificial, donde el mexicano aparecía besándose con el músico Espinoza Paz, provocando gran revuelo en redes.

El cantante no tardó en abordar la situación en su cuenta de Instagram. “Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso”, mencionaba.

“No he desarrollado ningún síntoma, creo yo, todavía no he desarrollado ningún tipo de atracción por las personas de mí mismo sexo, entonces sigo teniendo comportamientos heterosexuales”, aseguró.