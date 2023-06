Junio es el Mes del Orgullo LGBTQ o Pride Month, una conmemoración para visibilizar a las personas que pertenecen a esta comunidad y concientizar sobre las luchas por la igualdad y dignidad.

En esta línea, el escritor y periodista David Robson, especializado en psicología, escribió lo difícil que es ser una persona homosexual y por qué hay personas a las que se les dificulta salir del clóset, situación que puede durar “toda la vida”.

Además, afirmó la importancia del apoyo familiar y cómo puede hacer la diferencia.

LGBTQ: Por qué hay personas que no salen del clóset durante toda su vida

La homofobia: una de las razones por las que las personas no salen del clóset

Robson cuenta que su primer roce con la homofobia fue cuando tenía 10 años. Estaba en la casa de unos parientes, cuando escuchó a los adultos hablar de un antiguo arrendatario al que habían echado porque recibía hombres en su habitación. “No sabía que era homosexual”, dijo su pariente, con repulsión.

El periodista asegura que hizo todos los esfuerzos para no mirar a sus padres, pues no quería que supieran que él también era homosexual. Esto lo llevó a no hablar de su sexualidad, hasta que cumplió 19 años, cuando ya estaba en la universidad y tenía pareja.

Cuando decidió salir del clóset, se preparó y convenció de que solo iba a ser un momento incómodo, unos minutos y nunca más tendría que hacerlo, pero admite haber estado completamente equivocado.

Durante su vida, tiene que salir del clóset una y otra vez: cuando comienza un nuevo trabajo, cuando un extraño le pregunta si tiene esposa o cuando va al hospital. “He sido abierto, pero en el fondo, en mí siempre persiste un pequeño miedo a que respondan con hostilidad y agresión, y a veces esos temores están justificados”, relató.

La importancia del apoyo familiar para la comunidad LGBTQ+

Si bien el mundo está cambiando, todavía hay muchos prejuicios sobre la comunidad LGBTQ+. Tan solo en Estados Unidos, las personas LGBTQ+ tienen nueve veces más probabilidades de ser víctimas de crímenes de odio violentos, según un informe de la Universidad de California.

Esto provoca que los miembros de la comunidad eviten tomarse de la mano en público o mostrar cualquier tipo de afecto, pues les invade un miedo intenso a que la gente los maltrate. Y, si bien las familias no pueden proteger de todo a sus parientes LGBTQ+, el apoyo que les den puede marcar una gran diferencia.

El escritor asegura que el apoyo familiar “será un importante indicador de su bienestar a lo largo de sus vidas”. Y es que, ocultar elementos de nuestra identidad, representa una carga seria para cualquier persona.

“Cada familia tiene una dinámica única, por lo que no existen reglas sobre las mejores formas de apoyar a los parientes”, afirma el escritor, no obstante, hay cosas que se pueden evitar, como las “bromas inofensivas”, los prejuicios o presionar a una persona para que hable sobre su sexualidad.

Pero quienes no tienen el apoyo de sus familias, pero sí el temor a la hostilidad en las calles, deciden permanecer dentro del clóset por el miedo a la agresión, por lo que el escritor enfatiza en que “no debemos sentir la necesidad de salir del clóset, cuando no nos sentimos cómodos haciéndolo. Es bastante racional no querer compartir todo con personas que podrían ser homofóbicas o transfobicas”.