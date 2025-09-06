SUSCRÍBETE
¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias en Chile llegan con cambios meteorológicos y posibles lluvias en algunos sectores del país, según los reportes de la DMC. Este podría ser el pronóstico del tiempo para los días festivos.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias. Foto: ATON.

Suena a lo lejos el zapateo y casi se siente el olor de la parrilla. Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina, y también la duda sobre cómo estará el tiempo durante los días de celebración. Y es que septiembre comenzó con un vaivén de cambios meteorológicos.

Aunque todavía faltan varios días para tener mayores certezas, algunos meteorólogos se han atrevido a hablar sobre el pronóstico para los feriados del jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

Para hacerse una mejor idea, septiembre no suele ser un mes de mucha lluvia en Chile, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). No obstante, eventualmente sí podrían caer precipitaciones, producto de algún fenómeno que pueda desarrollarse durante esas fechas.

Esto es lo que se sabe, hasta ahora, sobre el tiempo en Fiestas Patrias.

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias. Foto: ATON.

¿Podría haber lluvia el 18 de septiembre?

De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, el modelo europeo que utilizan para leer el tiempo indica que entre la semana del 15 al 22 de septiembre, podría eventualmente haber lluvia en la zona centro-sur de Chile, “por encima de los promedios históricos”.

Sin embargo, la Región Metropolitana podría tener precipitaciones, pero no serían significativas.

Pero este pronóstico cambia en el modelo norteamericano GFS: este indica la llegada de un sistema frontal entre el 18 y 19 de septiembre. No obstante, a medida que transcurren los días, el tiempo puede cambiar radicalmente, por lo que no es una estimación segura.

Eso sí, según adelantó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, en ambos días podría haber “mucha nubosidad” en Santiago. “Yo creo que será así en toda la zona central”.

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias. Foto: ATON.

Las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias

Por su parte, el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada, reportó que desde el 15 al 20 de septiembre, habrá un fenómeno de alta presión en la zona que provocará que los sistemas frontales se desvíen hacia latitudes más bajas. Estos frentes llegarían a la zona sur y centro.

Por tanto, en Fiestas Patrias podría llover de forma “abundante” en las siguientes regiones:

  • Región del Biobío.
  • Región de La Araucanía.
  • Región de Los Lagos.
  • Región de Aysén.

Eventualmente, estas lluvias podrían desplazarse hacia la zona central y alcanzar a la Región Metropolitana, pero llegarían mucho más debilitadas. No más de 5 milímetros de agua caída diaria, lo que corresponde a una lluvia ligera.

En cambio, en la zona norte no se esperan precipitaciones. Podría estar nublado en la costa, pero los sectores interiores se mantendrían despejados y con temperaturas agradables.



