Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

El pronóstico del tiempo en Chile anticipa un cambio radical este fin de semana, con el descenso de las temperaturas y cielos más nublados en la zona central.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Foto: ATON.

Este viernes, será la última jornada calurosa, antes de que el tiempo cambie radicalmente, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). A partir del sábado, el cielo comenzará a cubrirse de nubes, y las máximas también empezarán a bajar en Santiago y la zona central.

También aumentará la probabilidad de precipitaciones, aunque los meteorólogos han anticipado que el mayor evento de lluvia comenzaría al inicio de la próxima semana.

Mientras tanto, el tiempo en las regiones que comprenden el centro del país tendrán un fin de semana más invernal, y podría ser uno de los últimos, antes de la llegada de la primavera.

Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Región Metropolitana y otros sectores del centro.

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana.. Foto: ATON.

Frío y posibilidad de lluvia en la zona central de Chile

El anticiclón que actuó como un escudo y que no permitió que los sistemas frontales ingresaran a la zona central se está debilitando. Por ello, es muy posible que los próximos días vuelvan las precipitaciones en gran parte del país.

Es por esto que desde el sábado 6, comenzará la formación de nubosidad en los cielos. Incluso, el domingo 7 podría eventualmente caer lluvia en forma de chubascos débiles, especialmente en sectores costeros y valles interiores, informaron desde Meteored.

Para el sábado, la temperatura en Región Metropolitana rondará entre una mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C. No obstante, el frío más intenso se sentirá el domingo, cuando la máxima descienda a solo 12 °C.

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Foto: ATON.

Por su parte, en la Región de Valparaíso el frío comenzará un poco antes. Desde este viernes, las temperaturas descenderán desde los 15 °C hasta los 12 °C el domingo.

Las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble tendrán un escenario similar al de la Región Metropolitana: la nubosidad comenzará el sábado, y la temperatura más fría se sentirá el domingo.

En paralelo, la Región del Biobío sentirá frío desde el sábado 6, con una máxima de 14 °C que también irá en descenso hasta el domingo, donde llegará a 12 °C. El cielo también tenderá a cubrirse de nubes.

Todo este pronóstico sería la previa a un evento de lluvias que los meteorólogos han clasificado como importante. Si bien no serán altos los acumulados de agua caída, sí tendrán una ración significativa, antes del comienzo de la primavera.

