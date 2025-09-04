SUSCRÍBETE
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Santiago vive sus últimos días de calor antes de un cambio en el tiempo. Los meteorólogos adelantan la llegada de un sistema frontal que dejará lluvia importante en la zona central y sur.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país. Foto: ATON.

Santiago está viviendo sus últimos días de calor, antes de la llegada de un nuevo sistema frontal que podría dejar un evento de lluvia importante que compartirá con gran parte de Chile, según el pronóstico del tiempo.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este jueves 4 de septiembre, la capital tendrá una máxima de 21 °C, aunque la mínima se mantendrá baja, y llegará a los 2 °C.

Esta estabilidad en el tiempo —provocada por un anticiclón— se presentará en la mayoría de los sectores del país, con variaciones de cielos nublados en algunas zonas, como el norte del país, donde podría haber más nubosidad que en el centro y centro-sur.

Sin embargo, el escenario cambiará radicalmente el fin de semana. Los meteorólogos advierten la llegada de un sistema frontal que dejará lluvias en el sur y varios sectores de la zona central.

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país. Foto: ATON.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

Según informó Meteored, el sistema frontal que dejará lluvias importantes en gran parte del país llegará entre la mañana y tarde del lunes, 8 de septiembre.

Sus efectos serán inmediatos en las regiones del Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y parte de Aysén.

Después, el martes 9 avanzaría hacia el centro: este día habría lluvia en la Región Metropolitana, así como en O’Higgins y Valparaíso, “de mar a cordillera”, mencionaron desde Meteored.

Por su parte, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton apuntó que las precipitaciones podrían extenderse entre el martes 9 y miércoles 10, “solo a ocho días del aniversario patrio, así que mucha atención porque los ciclos en la atmósfera se extienden entre cinco y ocho días”.

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país. Foto: ATON.

El día más lluvioso sería el miércoles, dijo el experto. Por ahora, especuló que podrían caer “al menos 20 milímetros” de lluvia, lo que corresponde a una intensidad moderada.

Mientras tanto, en la Patagonia podrían caer chubascos de aguanieve y nieve en la madrugada del miércoles.

