SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Un anticiclón frente a Chile está generando días más estables y cálidos en gran parte del país. No obstante, el fin de semana todo podría cambiar: están pronosticadas lluvias y la caída de nieve.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico. Foto: ATON.

Aunque el pasado martes el cielo permaneció cubierto durante toda la jornada, este miércoles 3 de septiembre volvería el tiempo más estable en la Región Metropolitana y, en general, en todo Chile, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto, por un gran anticiclón que se posicionará frente al país “como un poderoso escudo”, explicaron desde la plataforma especializada Meteored.

De esta manera, tanto miércoles como jueves serán días más calurosos en gran parte de Chile. No obstante, el panorama debiese cambiar hacia finales de la semana, pues este fenómeno se debilitará y los frentes podrán volver a ingresar.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? ¿Qué pasará en las demás regiones del país? Esto es todo lo que dice el pronóstico.

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico. Foto: ATON.

El día en que llega la lluvia a Santiago y el resto de Chile

Según Meteored, el primer evento que podría provocar lluvia en Chile —de norte a sur— será una vaguada en altura que llegaría el sábado 6 de septiembre. Todo el fin de semana, los cielos estarán cubiertos de nubes.

El domingo 7, podrían presentarse lloviznas en distintos sectores durante gran parte del día, especialmente en la zona sur y centro del país, como en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana, hasta Los Lagos.

Pero el gran evento de precipitaciones está pronosticado para el lunes 8 de septiembre: un sistema frontal se posicionará en gran parte de Chile y traerá nieve y lluvia que podrían extenderse hasta la noche del martes 9 e, incluso, en algunos sectores del sur podría perdurar hasta el miércoles 10 de septiembre.

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico. Foto: ATON.

Por tanto, el pronóstico indica que este fin de semana tendrá características muy invernales en comparación a días previos con nubosidad y posibilidad de lloviznas, no obstante, el día en que se pueden esperar precipitaciones más importantes es el lunes 8.

Se tendrá más certeza de estos eventos, a medida que se acerque la fecha.

Lee también:

Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyTiempo SantiagoTiempo en SantiagoLluviaLluvia SantiagoLluvia en SantiagoClimaClima en SantiagoClima SantiagoPrecipitacionesSistema frontalPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaVaguadaVaguada en alturaMeteorologíaDMCDirección Meteorológica de ChileCuándo llueveCuándo vuelve la lluviaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Xi Jinping advierte de los desafíos mundiales a la paz en el desfile militar por el Día de la Victoria

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Quiénes son los candidatos del distrito 12 que componen La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

5.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Quiénes son los candidatos del distrito 12 que componen La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi
Negocios

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi

Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security

Economistas difieren de ministro Grau y dicen que hay vínculo entre alza del salario mínimo y situación del mercado laboral

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja
Tendencias

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno
El Deportivo

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica
Cultura y entretención

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero
Mundo

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Xi Jinping advierte de los desafíos mundiales a la paz en el desfile militar por el Día de la Victoria

Putin destaca ante Kim Jong Un que las relaciones entre Moscú y Pyongyang tienen “un carácter especial, de aliados”

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo