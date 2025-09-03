Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico. Foto: ATON.

Aunque el pasado martes el cielo permaneció cubierto durante toda la jornada, este miércoles 3 de septiembre volvería el tiempo más estable en la Región Metropolitana y, en general, en todo Chile, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Esto, por un gran anticiclón que se posicionará frente al país “como un poderoso escudo” , explicaron desde la plataforma especializada Meteored.

De esta manera, tanto miércoles como jueves serán días más calurosos en gran parte de Chile. No obstante, el panorama debiese cambiar hacia finales de la semana, pues este fenómeno se debilitará y los frentes podrán volver a ingresar.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? ¿Qué pasará en las demás regiones del país? Esto es todo lo que dice el pronóstico.

El día en que llega la lluvia a Santiago y el resto de Chile

Según Meteored, el primer evento que podría provocar lluvia en Chile —de norte a sur— será una vaguada en altura que llegaría el sábado 6 de septiembre. Todo el fin de semana, los cielos estarán cubiertos de nubes.

El domingo 7, podrían presentarse lloviznas en distintos sectores durante gran parte del día , especialmente en la zona sur y centro del país, como en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana, hasta Los Lagos.

Pero el gran evento de precipitaciones está pronosticado para el lunes 8 de septiembre : un sistema frontal se posicionará en gran parte de Chile y traerá nieve y lluvia que podrían extenderse hasta la noche del martes 9 e, incluso, en algunos sectores del sur podría perdurar hasta el miércoles 10 de septiembre.

Por tanto, el pronóstico indica que este fin de semana tendrá características muy invernales en comparación a días previos con nubosidad y posibilidad de lloviznas, no obstante, el día en que se pueden esperar precipitaciones más importantes es el lunes 8.

Se tendrá más certeza de estos eventos, a medida que se acerque la fecha.