SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

El potente terremoto provocó pánico en la isla de Mindanao, dejó una persona fallecida y generó una alerta de tsunami que ya se bajó.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió la costa sureste de Filipinas este viernes por la mañana, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), provocando el pánico entre los residentes que salieron a las calles mientras el suelo temblaba.

De acuerdo con CNN, el sismo se produjo en el lado oriental de la isla de Mindanao, a 123 kilómetros de la ciudad más grande de la isla, Davao, a una profundidad de 58,1 kilómetros, alrededor de las 9:45 a.m., hora local, según el USGS.

Los daños del terremoto en Filipinas

Al menos una persona murió después de quedar sepultada bajo los escombros en la provincia de Davao Oriental, dijo el representante del segundo distrito Cheeno Almario en una conferencia de prensa.

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos advirtió inicialmente de posibles olas de gran tamaño en Filipinas, Indonesia y la nación insular de Palau, pero la amenaza había pasado al mediodía.

Videos e imágenes dramáticas del momento del terremoto mostraron a residentes en pánico en la isla de Mindanao, cuando salían corriendo de los edificios o tratando de mantener el equilibrio mientras el piso debajo de ellos temblaba violentamente.

Una transmisión de video desde un mercado en Davao mostró el suelo moviéndose de manera violenta y a la gente gritando y buscando refugio.

En la ciudad de Davao, se ve imágenes de los bomberos agachados en el suelo frente a su estación, mientras sonaban las sirenas.

Los relatos del terremoto

Jaymar Seso dijo a CNN que estaba afuera del Centro Médico Regional de Davao cuando de repente el suelo comenzó a temblar y se le hizo difícil caminar.

“Toda la gente del edificio salió gritando a todo pulmón”, contó. “Después de que amainó, se podía ver claramente el miedo en los rostros de la gente”, agregó Seso.

Jun Saavedra, un oficial de mitigación de desastres del Gobernador Generoso en Davao Oriental, comunicó que estaba conduciendo cuando se produjo el temblor.

“Vi cables eléctricos balanceándose violentamente. La gente salió corriendo de casas y edificios cuando el suelo tembló y se fue la electricidad”, declaró Saavedra a The Associated Press. “Hemos tenido terremotos en el pasado, pero este fue el más fuerte”.

El viernes por la mañana, el presidente Ferdinand Marcos Jr. informó que las autoridades estaban evaluando la situación en el terreno y se estaban preparando los esfuerzos de búsqueda y rescate.

“Estamos trabajando las 24 horas para garantizar que la ayuda llegue a todos los que la necesitan”, manifestó Marcos en un comunicado publicado en las redes sociales.

Segundo terremoto en este mes

El país todavía se está recuperando de un poderoso terremoto que azotó la isla central de Cebú hace menos de dos semanas.

Aquel terremoto de magnitud 6,9 fue el más mortífero en Filipinas en más de una década, matando al menos a 72 personas, hiriendo a cientos y desplazando a decenas de miles, y causando grandes daños, según la agencia de noticias Reuters.

Filipinas es propensa a desastres naturales debido a su ubicación a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de 40.000 kilómetros de fallas sísmicas alrededor del Océano Pacífico, hogar de más de la mitad de los volcanes del mundo, y que regularmente experimenta poderosos terremotos.

La nación archipiélago también ha sido azotada por dos tifones destructivos este mes.

Mientras tanto, han estallado protestas por el presunto mal uso por parte del Gobierno de fondos designados para proyectos de ayuda por inundaciones.

Lee también:

Más sobre:FilipinasTerremotoSismoEmergenciaFenómeno naturalTemblorDavaoAsiaMundoInternacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Ese tema no preocupa solamente a la oposición”: senador Lagos Weber presiona a la Dipres para traspasar recursos a las FF.AA.

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas

OpenAI apuesta fuerte por Argentina y anuncia una de las mayores inversiones tecnológicas en la historia de la región

Los encuentros y ausencias en el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro

La cita del diputado Jorge Alessandri con los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Ese tema no preocupa solamente a la oposición”: senador Lagos Weber presiona a la Dipres para traspasar recursos a las FF.AA.
Chile

“Ese tema no preocupa solamente a la oposición”: senador Lagos Weber presiona a la Dipres para traspasar recursos a las FF.AA.

La cita del diputado Jorge Alessandri con los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas

Fiscalía de Antofagasta cerró investigación por Democracia Viva e insiste contra traslado de ProCultura a Santiago

SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas
Negocios

SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas

OpenAI apuesta fuerte por Argentina y anuncia una de las mayores inversiones tecnológicas en la historia de la región

Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Dónde y a qué hora ver a España vs. Georgia por las Eliminatorias europeas
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a España vs. Georgia por las Eliminatorias europeas

En vivo: Alemania recibe a Luxemburgo por las Eliminatorias de la UEFA

Dónde y a qué hora ver a Noruega vs. Israel por las Eliminatorias europeas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los encuentros y ausencias en el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro
Cultura y entretención

Los encuentros y ausencias en el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro

El streaming Hulu aterriza en Chile: títulos, precios y próximos estrenos

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar
Mundo

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida