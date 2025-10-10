SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile

Distintas regiones de Chile registrarán viento y lluvia este fin de semana, producto de un ciclón extratropical que se desplazará al centro y sur del país.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile. Foto: Mapa Meteored.

A diferencia de los días previos en los que el sol y el calor fueron protagonistas, este fin de semana en Santiago comienza con el cielo nublado. A partir de hoy y hasta mañana, se sentirá un importante descenso de las temperaturas, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.

La máxima alcanzaría los 24 °C, y el sábado, el termómetro bajaría a los 21 °C.

Los meteorólogos habían anunciado la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana. No obstante, sus efectos se habrían debilitado con el pasar de los días.

Aún así, este ciclón extratropical, que se está gestando en el Océano Pacífico, dejará lluvia y viento (de distinta intensidad) en algunas regiones del centro y sur del país.

Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile. Foto: ATON.

Qué es un ciclón extratropical

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, le explicó en una ocasión a La Tercera que un ciclón tropical es “un centro de baja presión que está alejado de los trópicos”. De ahí, el adjetivo “extratropical”.

“Este proviene normalmente como centro de baja presión desde la zona sur polar y es lo que conocemos habitualmente como un sistema frontal”, dijo el experto.

Los efectos de un ciclón extratropical suelen ser:

  • Lluvia.
  • Vientos.
  • Descenso en la temperatura.
Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile. Foto: ATON.

En qué regiones habrá lluvia este fin de semana según el tiempo

De acuerdo a Meteored, estas son las regiones que podrían tener lluvia y/o viento este fin de semana, producto del ciclón extratropical que se gestó en el Pacífico:

  • Región de Los Ríos (Litoral sur, precordillera y cordillera).
  • Región de La Araucanía.
  • Región de Los Lagos.
  • Región del Ñuble.
  • Región del Maule.
  • Región de O’Higgins.
  • Región del Biobío.
  • Región Metropolitana (solo sur de Santiago y sectores cordilleranos).

En el centro de Santiago, podrían eventualmente caer algunas gotas durante el sábado, 11 de octubre.

El periodista de Megatiempo especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó también que no se tratará de un temporal intenso: “No trae vientos importantes, es una lluvia absolutamente habitual para la época”.

La lluvia podría durar hasta cinco horas, y después se debilitaría.

“Habrá sectores que van a superar los 15 a 20 mm en el sur, entre La Araucanía y Los Lagos; y en la zona centro lo más cuantioso sería como al interior, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, en donde van a superar los 10 mm”.

Lee también:

Más sobre:El tiempoSantiagoRegión MetropolitanaLluviaCiclón extratropicalLluvia en SantiagoPronóstico del tiempoPronósticoAlerta meteorológicaFrenteFrente fríoVientoChubascosViento fuerteWeatherMeteorologíaPronóstico de lluvia Santiagosistema frontal chilealerta de lluvia santiagoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

La opositora venezolana María Corina Machado es galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025

Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Israel confirma la muerte de un soldado en Gaza antes de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

EVO Francia 2025: los chilenos que buscan la gloria en el Mundial de juegos de pelea

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto
Chile

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser intensifica postura contra inmigración ilegal: promete campos de detención y asegura que hijos de ilegales no podrán acceder a educación

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial
Negocios

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Monto de proyectos ingresados al SEIA en el tercer trimestre cae 43%, pero inversión aprobada casi se triplica

16 meses sin respuesta: Albemarle apunta ahora al Comité de Ministros por revisión del Salar de Atacama

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”
Tendencias

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos

Qué es un ciclón extratropical, el fenómeno que dejará lluvia y viento en varias regiones de Chile

La fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierd...”
El Deportivo

La fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierd...”

El sueño de la Copa Libertadores está más vivo: la UC vence por la mínima a Ñublense y es el nuevo escolta de Coquimbo

Colo Colo derrota a San Lorenzo y avanza sin ceder puntos ni goles a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz
Mundo

El Comité Noruego dice estar ajeno a “campañas” como la de Trump para recibir el Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado es galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025

Israel confirma la muerte de un soldado en Gaza antes de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida