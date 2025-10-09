Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia. Foto: ATON.

Los últimos días en Santiago han sido bastantes calurosos. Cielos despejados, temperaturas cercanas a los 30 °C marcan el pronóstico del tiempo en las últimas jornadas, no obstante, la lluvia y el viento podrían regresar más pronto que tarde.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que el viernes, el cielo comenzará a nublarse para dar un respiro a la ciudad de las altas temperaturas.

Desde esa jornada, el termómetro estará más cercano a los 20 °C en la mayoría de los sectores de Santiago.

Pero, ¿cuándo podría comenzar la lluvia?

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el tiempo

Desde Meteored anunciaron la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana este sábado, 11 de octubre : además de probabilidad de lluvia en algunas comunas, también estará acompañado de rachas de viento importantes.

Los efectos de este frente se sentirán con más intensidad en los sectores cordilleranos, aseguró el meteorólogo de la plataforma, Javier Hernández Oramas.

Mientras tanto, la ciudad de Santiago tendría vientos entre 45 y 50 kilómetros por hora, y el ambiente más inestable se generaría en la tarde del sábado.

Las precipitaciones se concentrarían en Peñaflor, Buin, Paine y San José de Maipo.