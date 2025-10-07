Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago. Foto: ATON.

Al igual que pasó la semana pasada, esta segunda tanda de octubre traerá un pronóstico peculiar. El tiempo en Santiago tendrá cambios muy marcados en los próximos días, donde primero reinará el calor extremo y, después, podría llegar la lluvia.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dice en su pronóstico que al menos tres días de esta semana estarán rondando (o podrían superar) los 30 °C , una temperatura inusual en primavera, cuando los días debiesen estar más templados.

Este tiempo estable estaría propiciado por altas presiones en la zona central que provocan temperaturas frías en el despertar, pero que durante el día, eleva el termómetro a máximas fuera de lo normal.

Y aunque la mayor parte de la semana hará mucho calor, hacia el final volverían las probabilidades de lluvia , según adelantaron desde Meteored.

Qué días hará más calor en Santiago según el tiempo

Desde este martes 7 de octubre, hasta el viernes 10, el calor será el protagonista del tiempo en Santiago. Aunque las mañanas todavía serán frías, por lo que idealmente hay que vestir en capas para poder desabrigarse durante el día.

De acuerdo a Meteochile, así se ve el pronóstico de los próximos días en Santiago Centro :

Día Mínima Máxima Martes 7 6 °C 26 °C Miércoles 8 7 °C 29 °C Jueves 9 8 °C 30 °C Viernes 10 8 °C 28 °C

El cielo se mantendría despejado hasta el jueves 9. En la noche de esa jornada, comenzarán a llegar las nubes y el viernes, aunque también hará calor, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

Aunque todavía faltan varios días para saber con exactitud, los modelos que utiliza Meteored indican que existe un 30% de probabilidad de lluvia para este fin de semana (a contar del sábado 11).

Esto, por la llegada de un sistema frontal que podría dejar caer precipitaciones en algunos sectores de la ciudad y que, además, bajaría las temperaturas máximas que se mantendrán durante toda la semana.

Eso sí, hasta ahora, se estima que se tratará de un evento débil que llegará en forma de chubascos aislados.