Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Santiago vive un evento de calor extremo será más intenso en algunas comunas de la Región Metropolitana. El fenómeno durará pocos días antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy. Foto: ATON.

Con el cielo completamente despejado comienza esta mitad de semana en Santiago. El vibrante color celeste de este miércoles también es el puntapié de un evento de calor extremo que empieza hoy, y que provocará un alza importante en la temperatura, según el tiempo.

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), desde este 8 de octubre hasta el jueves 9, la sensación de calor será bastante pronunciada y veraniega que en los últimos días.

Tanto así, que en algunas comunas de la Región Metropolitana, el termómetro podría marcar —e incluso superar— los 30 °C.

Esto es todo lo que se sabe del pronóstico para los próximos días.

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy. Foto: ATON.

Qué comunas de Santiago tendrán más de 30 °C según el pronóstico

Pese a que las máximas estarán rondando los 30 °C, los datos de Meteochile muestran que las mañanas todavía se mantendrán frías: las mínimas rondarán entre los 7 y 8 °C.

Además, el calor de este miércoles y el próximo jueves será más intenso en algunas comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo al pronóstico, los sectores y sus respectivas comunas que tendrán más calor (de mayor a menor) son:

  1. Colina. Incluye Lampa y Tiltil (29 a 30 °C).
  2. Santiago Norte. Huechuraba, Quilicura, Conchalí, Recoleta, Independencia (29 a 30 °C).
  3. Santiago Centro. Santiago, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, Macul, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos (28 a 29 °C).
  4. Santiago Oriente. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Peñalolén (28 a 29 °C).
  5. Santiago Poniente. Comunas: Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia (28 a 29 °C).
  6. San José de Maipo. Incluye Puente Alto y Pirque (27 a 29 °C).
  7. Santiago Sur. San Bernardo, El Bosque, La Cisterna, La Granja, San Ramón, La Pintana (27 a 28 °C).
  8. Curacaví. (26 a 27 °C).
  9. Melipilla. María Pinto, San Pedro, Alhué (24 a 25 °C).

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

El evento de calor durará hasta el jueves 9 de octubre. El viernes 10, el cielo se mantendría nublado o con nubosidad parcial, y las temperaturas descenderán considerablemente (hasta los 23 °C en promedio, en Santiago).

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy. Foto: ATON.

Esto, por la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana que no solo dejará probabilidad de lluvia para el fin de semana, sino también fuertes rachas de viento, según informaron desde Meteored.

Hasta ahora, se estima que la tarde del sábado sea el momento más inestable de este evento, con viento entre los 45 y 50 km/h y una probabilidad de lluvia del 30% (que caería en forma de llovizna o chubascos débiles).

Lee también:

