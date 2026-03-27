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    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Un análisis genético de restos caninos hallados en Europa y Asia occidental detectó evidencias de perros que vivieron hace 15.000 años.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Nuevas investigaciones genéticas están cambiando lo que se sabía de la relación entre humanos y perros.

    Dos estudios publicados en la revista Nature, y analizados por The New York Times, revelaron que estos animales ya acompañaban a las sociedades de cazadores-recolectores hace más de 14.000 años.

    Es decir, se convivía con perros miles de años antes de que surgiera la agricultura y la domesticación de animales de granja.

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    ¿Qué dicen los estudios?

    El hallazgo se basa en el análisis de ADN de antiguos restos caninos encontrados en distintos yacimientos de Europa y Asia occidental.

    En total, los científicos identificaron evidencia de perros en cinco sitios distintos, lo que constituye la primera prueba genética concluyente de que estos animales ya existían durante el Paleolítico.

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio. Foto: Nature / Dogs were widely distributed across western Eurasia during the Palaeolithic

    Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que, pese a que las poblaciones humanas de la época eran diversas, los perros eran sorprendentemente similares entre sí.

    “Las personas son muy diferentes, pero los perros son muy parecidos”, explicó Greger Larson, paleogenetista de la Universidad de Oxford y coautor de ambos estudios.

    Esto sugiere que los grupos humanos intercambiaban estos animales o los obtenían unos de otros.

    La investigación, según los expertos, no solo permite comprender mejor el origen de los perros, sino también el vínculo temprano entre humanos y otras especies.

    Los primeros perros y su origen

    Los perros actuales descienden de lobos ancestrales, aunque el momento exacto en que ambas especies divergieron sigue siendo motivo de debate.

    Algunos científicos creen que esta separación pudo haber ocurrido hace más de 30.000 años, pero la evidencia genética concreta había sido esquiva.

    Antes de estos estudios, el ADN más antiguo identificado como perteneciente a un perro databa de hace unos 10.900 años.

    Sin embargo, los nuevos análisis lograron retroceder esa cifra hasta al menos 15.800 años, gracias al estudio de genomas completos de antiguos canes.

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio. Foto: Nature / Dogs were widely distributed across western Eurasia during the Palaeolithic

    Dos de los ejemplares más relevantes provienen de Turquía y Gran Bretaña, con antigüedades de 15.800 y 14.300 años respectivamente.

    A partir de esa base, los investigadores lograron identificar otros tres perros paleolíticos en Alemania, Italia y Suiza, lo que refuerza la idea de que estos animales ya estaban ampliamente distribuidos entre distintas culturas humanas.

    Para qué utilizaban los perros los humanos prehistóricos

    Aunque el estudio confirma la presencia temprana de perros en sociedades humanas, aún no está claro qué rol cumplían exactamente.

    “Desconocemos qué función desempeñaban estos animales o si simplemente los seguían”, señaló Laurent Frantz, paleogenetista y coautor de los estudios.

    Sin embargo, los científicos creen que estos perros podrían haber tenido usos diversos dependiendo del grupo humano.

    A diferencia de los perros modernos, criados para tareas específicas, los ejemplares paleolíticos habrían sido más versátiles.

    “Puede que los perros realizaran tareas diferentes, pero todos eran del mismo color, de la misma altura y con la misma ascendencia genómica”, explicó Larson.

    También hay indicios de una relación cercana entre humanos y perros.

    En algunos yacimientos, los restos sugieren que los animales eran alimentados por las personas y que, tras su muerte, trataban sus cuerpos de manera similar a los humanos.

    “Eso nos indica una interacción muy, muy estrecha”, afirmó William Marsh, otro de los investigadores.

    Pese a estos avances, las preguntas fundamentales siguen abiertas.

    “La cuestión de dónde vienen los perros, y quiénes eran las personas que los domesticaron o comenzaron a crear este vínculo, todavía estamos tratando de averiguarlo”, concluyó Pontus Skoglund, paleogenetista del Instituto Francis Crick de Londres y autor de ambos estudios.

    Lee también:

    Más sobre:PerroHumanosEstudioCienciaCanCanesPersonasPaleolíticoHistoriaInvestigaciónADNGranjaNeolíticoTendenciasLa Tercera

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