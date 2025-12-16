SUSCRÍBETE POR $1100
    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    Tras el triunfo de José Antonio Kast, Chile se suma a los países en Sudamérica que son liderados por políticos de derecha. Estos son los contextos políticos de cada uno.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: ATON.

    Tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, Chile se sumará al bloque de países de América del Sur que han optado por gobiernos de derecha o centroderecha. Una tendencia regional, en medio de tensiones por la seguridad, economía y gobernabilidad.

    En pocos años, los líderes de derecha han configurado un nuevo escenario político en el continente.

    El caso más reciente —además de Chile, que eligió a un republicano como líder— está Bolivia. En el país vecino, Rodrigo Paz Pereira, representante de la centroderecha, ganó las elecciones y terminó con 20 años de un gobierno socialista.

    A continuación, la lista de los países sudamericanos que son gobernados por líderes de derecha o centroderecha, y un resumen de sus contextos políticos.

    1) Argentina: Javier Milei

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: Archivo.

    Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023. Fue el candidato del partido La Libertad Avanza, enmarcado en el liberalismo libertario de derecha radical que, entre otras cosas, tiene posturas conservadoras.

    Milei construyó su campaña alrededor de la crítica al “establishment político”, la reducción del gasto público y reformas económicas profundas enfocadas en el libre mercado. Su programa es una “terapia de shock” económico, ya que contempla un recorte importante al gasto público.

    El libertario sucedió a Alberto Fernández, quien lideró un gobierno de centroizquierda peronista cuya gestión se vio complicada por el manejo de la pandemia del Covid-19, el incremento en la deuda pública y el deterioro de la situación económica (inflación que llegó a récords históricos).

    2) Bolivia: Rodrigo Paz Pereira

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: Archivo.

    En noviembre de 2025, Rodrigo Paz Pereira se convirtió en el presidente de Bolivia, después de una segunda vuelta histórica que puso fin a casi veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

    Paz es representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y sus propuestas sobre la restauración de la economía —importantes en medio de la crisis que atraviesa el país por la falta de dólares y combustible— tienen un enfoque de políticas de libre mercado para atraer inversionistas extranjeros.

    También comenzó una lucha contra la corrupción. En este contexto, recientemente se detuvo a Luis Arce, expresidente del país y su predecesor, por dos delitos relacionados con un caso de presunta corrupción cuando era ministro de Economía. Todavía no se ha emitido una sanción.

    3) Perú: José Jerí Oré

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: Europa Press.

    José Jerí Oré, vinculado a la centroderecha y miembro de Somos Perú, asumió la presidencia de Perú en octubre de 2025 por sucesión constitucional.

    Esto, después de que el Congreso destituyera a la entonces presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, en medio de una profunda crisis de inseguridad, una fuerte pérdida de apoyo político y diversas investigaciones en su contra, como el caso Rolexgate.

    Jerí Oré llegó al cargo por ser presidente del Congreso. Por tanto, su misión es encabezar un gobierno de transición hasta las próximas elecciones presidenciales. Al asumir, señaló que sus prioridades serían el combate a la delincuencia, el restablecimiento del orden público y la estabilidad institucional del país.

    Antes de Boluarte y Jerí Oré, gobernó Pedro Castillo Terrones, representante de la izquierda peruana, quien fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso. Castillo fue detenido inmediatamente y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió entonces la presidencia.

    4) Ecuador: Daniel Noboa

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: Archivo.

    En noviembre de 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador. Está ubicado ideológicamente en la centroderecha, aunque él se define más “moderado”. Su enfoque está en el liberalismo económico y libertad de la empresa.

    El país atraviesa una profunda crisis de seguridad, marcada por el avance del crimen organizado, junto con dificultades económicas heredadas de años anteriores. Antes de Noboa, gobernó Guillermo Lasso, un empresario también identificado con la centroderecha y una agenda económica liberal.

    Antes de Lasso, estuvo Lenín Moreno al poder, quien fue electo como continuador del proyecto del expresidente Rafael Correa, pero que, durante su mandato, se distanció del proyecto de la izquierda y el correísmo y adoptó posiciones más moderadas.

    Tras las elecciones de 2023, Moreno expresó públicamente su respaldo a Noboa.

    5) Paraguay: Santiago Peña

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: La Tercera/Andrés Perez.

    En agosto de 2023, Santiago Peña del Partido Colorado —cuya ideología es de la derecha— asumió la presidencia de Paraguay.

    Por varias décadas, el partido se ha mantenido como la principal fuerza política del país, en una sociedad caracterizada por un marcado conservadurismo social, especialmente en temas vinculados a la familia y la religión.

    En lo económico, Peña impulsa una agenda de apertura económica, libre mercado y atracción de capital extranjero, con el objetivo de sostener el crecimiento. Sin embargo, su gobierno enfrenta desafíos estructurales persistentes, como la desigualdad social, pobreza y brechas en educación y desarrollo.

    6) Chile: José Antonio Kast

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha. Foto: ATON. Diego Martin

    José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ganó la presidencia de Chile en diciembre de 2025 y asumirá su nuevo cargo en marzo de 2026.

    Su programa se basa en una fuerte defensa del orden público, la “mano dura” contra la delincuencia y una postura de libre mercado. Se presentó como una alternativa en el ciclo de gobiernos de izquierda y centro derecha moderada que ha liderado Chile desde el retorno a la democracia.

    También prometió un gran ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en solo 18 meses, aunque todavía no explicó cómo lo logrará.

    Ha mencionado que se opone al aborto legal, cuestiona el matrimonio igualitario, y en sus planes está promover políticas más estrictas en migración y orden público. Por ejemplo, prometió la instalación de zanjas en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú.

    José Antonio Kast, Chile, Elecciones presidenciales Chile, Sudamérica, América del Sur, Países liderados por la derecha, Presidentes de derecha, Latam, Latinoamérica, Santiago Peña, Daniel Noboa, José Jerí Oré, Rodrigo Paz Pereira, Javier Milei, Centroderecha, Derecha, Política, Mundo

