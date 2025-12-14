Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

Read a English version of this article at this link.

Para el republicano José Antonio Kast, la tercera fue la vencida. Las encuestas pronosticaron que él sería el próximo presidente de Chile, después de haber competido dos veces antes por la presidencia, en 2017 y 2021. Y no se equivocaron.

Este domingo 14 de diciembre, se enfrentó en las urnas contra la candidata oficialista Jeannette Jara (PC). Dos programas que, por naturaleza, tienen enfoques completamente distintos.

El abogado y exdiputado de 59 años se ha convertido en el favorito de muchos votantes por su postura más radical, en medio de una latente tensión por el aumento de la crisis migratoria, la delincuencia y la percepción de inseguridad en el país.

Criado en Buin por sus padres alemanes, con influencia de su hermano Miguel Kast y Jaime Guzmán, el republicano ha forjado una carrera política extensa que ha orbitado siempre en la derecha.

Aquí, los hitos de su vida política.

La familia Kast

Miguel Kast

El 18 de enero de 1966, en Santiago, nació José Antonio Kast Rist. Sus padres, Michael Kast y Olga Rist —inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1950— se trasladaron a Buin, la comuna donde criaron a sus diez hijos.

Uno de ellos, hermano mayor de José Antonio, fue Miguel Kast Rist, uno de los economistas que se formó en la Universidad de Chicago y, después, se convirtió en ministro y presidente del Banco Central del régimen militar de Augusto Pinochet.

Kast ha expresado admiración por su hermano y su legado en la economía de Chile. Falleció en 1983 por cáncer, pero su trayectoria todavía se menciona como un referente que marcó al candidato presidencial y sus convicciones económicas y políticas.

Su paso por el gremialismo

José Antonio Kast comenzó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) en 1984. Un año después, se hizo parte del Movimiento Gremial, la corriente universitaria que fundó Jaime Guzmán, colaborador del régimen y redactor de la Constitución actual en el país.

El gremialismo que propuso Guzmán fue revolucionario en aquellos años, cuando la agenda se centraba en el centro y centro izquierda. Comenzó a cultivar adherentes de derecha que pronto se convertirían en figuras relevantes de la política nacional y militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Varios gremialistas también fueron parte de la oposición al gobierno de Salvador Allende.

La relación con Jaime Guzmán y la UDI

Jaime Guzmán y José Antonio Kast

Con el acercamiento al gremialismo, los primeros pasos de Kast en la política fueron guiados por Jaime Guzmán. En 1996, se incorporó formalmente a la UDI, el partido fundado por el abogado y redactor de la Constitución.

El candidato presidencial aseguró que tuvo una amistad cercana con Guzmán, “compartí mucho con él, mi señora fue su alumna (...)”, dijo en conversación con T13 Radio en octubre de este año.

Bajo ese alero, ese mismo año el candidato republicano se lanzó a su primera aventura política: fue electo en Buin, Región Metropolitana, como concejal, cargo que ocupó hasta el año 2000.

Con un poco más de experiencia, decidió postularse a diputado por el Distrito 30 (San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine). En ese cargo, representó a la UDI por tres períodos consecutivos, desde 2002 hasta el 2014.

Entremedio, intentó ser presidente del partido, pero perdió contra Juan Antonio Coloma.

La lucha contra los “coroneles” de la UDI

Sumado a otras tensiones con los liderazgos históricos de la UDI, también llamados “coroneles”, José Antonio Kast renunció al partido en 2016 tras 20 años de militancia.

En una carta, dirigida a los militantes del gremialismo, criticó el manejo de la mesa directiva y la ausencia de formación de los jóvenes. Para Kast, el rumbo que estaba tomando el partido no era correcto. “En mí, se apagó la llama de esperanza de renovar la UDI”, escribió.

“No podía permanecer indiferente cuando sentí que la UDI a la que yo entré comenzó a alejarse de su proyecto fundador, de su base fundamental, y que lentamente se transformó en algo muy distinto, dominada por un afán de ‘ser el partido más grande’ a cualquier costo. Y ese costo lo hemos pagado”.

Entonces, también mencionó que tenía aspiraciones presidenciales que no se alineaban con las del partido.

Esto abrió la puerta para que Kast creara una alternativa política a la derecha tradicional, un cambio que, aseguró en entrevista con los medios, sería el camino que también tomaría Jaime Guzmán si estuviese vivo.

La creación del Partido Republicano

Partido Republicano JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sin partido, José Antonio Kast inscribió su primera candidatura presidencial como independiente en 2017. Obtuvo un 7.93% de los votos y quedó en el cuarto lugar de ocho candidatos.

Un año después, nació el movimiento Acción Republicana que en 2019 se convirtió oficialmente en el Partido Republicano de Chile. Kast fue su fundador.

Ex militantes de la UDI —que coincidían con las críticas de Kast al partido— se sumaron a su directiva republicana, entre ellos, Javier Leturia Mermod, Ignacio Urrutia Bonilla, Arturo Squella Ovalle, entre otros.

Con este importante cambio, el discurso de Kast se endureció, especialmente en materia de seguridad y migración. Su foco comenzó a ser mucho más conservador que el de otros partidos de la derecha chilena.

El vaivén con Sebastián Piñera

Cuando Kast se postuló por primera vez a la presidencia en 2017 y quedó en cuarto lugar, la segunda vuelta se disputó entre Sebastián Piñera (coalición Chile Vamos) y Alejandro Guillier (coalición Nueva Mayoría).

En ese momento, el ahora candidato presidencial apoyó a Piñera para intentar unificar el voto de la derecha. Sin embargo, con el tiempo, Kast decidió distanciarse del piñerismo y tomó el rol de ser voz crítica durante su mandato.

Esto especialmente en 2020, después de que el presidente impulsara el proceso constituyente —para escribir una nueva Constitución en Chile—. El republicano entonces se declaró formalmente en oposición al gobierno de Piñera.

“Este gobierno no tendrá ningún legado. Piñera pasará a la historia como el peor Presidente de los últimos 30 años, porque ha faltado a su palabra una y otra vez”, lo acusó en 2021, en el programa Mesa Central de Canal 13.

El triunfo de los republicanos en el Consejo Constitucional

Republicanos en el Consejo Constitucional

El 7 de mayo de 2023, el Partido Republicano tuvo una aplastante victoria: fue la fuerza política con mayor presencia en el Consejo Constitucional, el órgano compuesto por 50 consejeros electos por votación popular que debían redactar un proyecto de nueva Constitución para Chile.

Se quedaron con 22 escaños (el 43.1% del Consejo) y se posicionaron como un partido líder, en comparación a otros partidos del sector. Para hacerse una idea, la UDI quedó con 6 puestos, RN con 4 y Evópoli con 1.

Así, los republicanos cimentaron su paso como un actor importante en el debate político, que terminaría imponiéndose a la derecha tradicional una vez más.

Las posturas radicales de José Antonio Kast

Un político conservador y de mano dura. Así han catalogado a José Antonio Kast los medios internacionales, después de que pasara a segunda vuelta este 2025 y se acercara cada vez más a la presidencia de Chile.

Kast, sin tapujos, ha dicho que se opone al aborto legal, cuestiona el matrimonio igualitario, y en sus planes está promover políticas más estrictas en migración y orden público.

En sus campañas, ha prometido instalar zanjas en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú para obstaculizar más el paso de los inmigrantes irregulares, e hizo un llamado a los extranjeros sin documentos a “autodeportarse” del país. Les dijo que tienen los días contados.

También propuso un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, aunque todavía no ha explicado cómo podría lograrlo. La oposición teme que, de ser electo, su estrategia afecte a programas como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros beneficios sociales.

Kast y Milei

En sus discursos se ha declarado admirador de políticas de líderes relacionados a la extrema derecha, como Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni y Nayib Bukele, que están dirigiendo países en Latinoamérica y el resto del mundo.

Junto a su esposa, María Pía Adriasola, Kast hizo su cierre de campaña en La Araucanía. Con su equipo y miembros del Partido Republicano en la espalda, aseguró que son “una cruzada para recuperar la paz, el orden, la justicia en nuestro país”.