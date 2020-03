Martín Cáceres: “Odio la soberbia intelectual"

Leo

Siempre leo varios libros a la vez. En este momento estoy con Nueva historia de la guerra fría, de John Lewis Gaddis; El gran delirio: Hitler, drogas y el III Reich, de Norman Ohler. También empecé a leer las novelas del inspector Rebus, de Ian Rankin.

Veo

Para trabajar me acompaño de películas clásicas que ya he visto, o documentales. Últimamente no veo series, he tratado de ver algunas, pero en general me han aburrido.

Escucho

Tengo gustos bien amplios, y puedo pasar de Black Sabbath a Gardel y de ahí a Charlie Parker. Por ahora estoy escuchando mucho al grupo japonés Ningen Isu. Escucho podcasts como Histocast.

Sigo

Principalmente a amigos colegas, para ver en qué andan y tener feedback con ellos.

Como

Me gusta la comida hecha en casa.

Creo

A estas alturas, vivir cada día lo mejor posible, con el dibujo como parte fundamental de ello.

Tomo

Cerveza. De vez en cuando, vino.

Uso

Como me gusta caminar, la pieza fundamental de mi vestuario son las zapatillas.

Odio

La soberbia intelectual.

Compro

Estamos arreglando la casa, así que he tenido que comprar cantidad de herramientas, pinturas.

Viajo

No me gusta mucho moverme.

Otros

Hobbies: modelismo, material terrestre de la Segunda Guerra Mundial.